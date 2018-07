Lega | Rizzotto | Musumeci a Pontida? Segno dialogo dentro coalizione

Sicilia : Rizzotto (Lega) - spiace che Pagano dice di essere ancora il coordinatore : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Noi con Salvini è andato in pensione a novembre, ora il percorso va affrontato con le regole del nuovo partito. Mi dispiace che Pagano dica in giro che tutt'ora sia ancora lui il coordinatore". Lo denuncia il deputato regionale della Lega in Sicilia, Tony Rizzotto, in