Lega-M5s | I have a nightmare

Le contraddizioni tra Lega e M5s stanno per venire a galla - dice Stefano Parisi : Che giudizio dà della politica di Salvini sull'immigrazione? 'Al di là dei toni eccessivi, ci sono oggi analisi sui giornali italiani che un anno fa non erano pensabili. Non si parlava delle ...

Le contraddizioni tra Lega e M5s stanno per venire a galla - dice Stefano Parisi : Stefano Parisi è il fondatore e segretario di un partito, Energie per l'Italia, che propone di rilanciare un centrodestra di tradizione liberale e popolare, in contrapposizione rispetto al prevalere dell'estremismo del leader della Lega Matteo Salvini, ma al tempo stesso rifiuta l'etichetta di moderato. “L’elettorato moderato è scomparso - spiega in un'intervista all'Agi - Non ...

FINANZA E POLITICA/ I conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell’ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. Cingolani

Lega - PONTIDA 2018 : SALVINI/ Diretta streaming video : "M5s? Non ci faranno litigare. Mafia? Pacchia finita"

Sondaggi politici : la Lega mette la freccia e sorpassa il M5S : La Lega di Matteo Salvini [VIDEO]sembra aver definitivamente superato per numero di consensi il M5S di Luigi Di Maio. È questo il risultato dell’ultimo Sondaggio effettuato da Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della Sera il 30 giugno. Una conferma del trend positivo leghista, divenuto inarrestabile dopo le elezioni del 4 marzo. I pentastellati, comunque, tengono nonostante il calo. Più o meno stabile il Pd, mentre Forza Italia di ...

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

Frizioni tra Lega e M5S sui gay : "Non si torna indietro" - "Parla a titolo personale" : 'Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del Governo', ha assicurato, ' nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni ...

Silvio Berlusconi : 'La Lega sostenga la legittima difesa contro i veti del M5s' : Con Matteo Salvini 'i rapporti personali non sono cambiati, del resto con la Lega governiamo grandi regioni e molte città ed è anche sicuro il fatto che il centrodestra si presenterà unito anche alle ...

Gay Pride - scontro Lega-M5s. Spadafora 'Non si torna indietro sui diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Gay Pride - Spadafora M5S si smarca dalla Lega 'L Italia non tornerà indietro sui diritti' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Migranti - vaccini - contanti : i temi che dividono M5S e Lega - : "I porti non li chiuderei", ha detto Fico contraddicendo Salvini sulla questione sbarchi, mentre sulla modifica della legge Lorenzin il leader della Lega irrita il ministro Grillo. Con il passare dei ...

Sondaggi - la Lega ‘svuota’ il centrodestra e supera il 31%. M5s cala ancora : è al 29 - 8% : È ancora il momento della Lega. Quello che in Parlamento è il socio di minoranza del governo Conte continua a macinare consenso: dopo una cavalcata senza sosta cominciata con l’exploit del 4 marzo, il Carroccio guadagna un altro punto percentuale e sfonda il 31%, superando in modo stabile i Cinquestelle, scesi al 29,8%. Le rilevazioni di Ipsos per il Corriere della Sera mostrano anche che Salvini e compagni sono attrattivi come non mai, ...