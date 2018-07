Lecce | blitz dei Carabinieri contro la Sacra Corona Unita | 33 arresti

Blitz antidroga fra Lecce e Brindisi : 12.10 Quattro arresti - 2 in carcere e 2 ai domiciliari - nell'operazione antidroga delle Fiamme Gialle, tra Lecce e Brindisi. Sgominata una banda italo-albanese, in tutto 51 persone, e sequestrati 600 kg di marijuana. 32 di eroina, 21 di hashish e 2 di cocaina, oltre a barche, furgoni e auto usati per portare la droga e opportunamente modificati per nascondere lo stupefacente. I 4 arresti dopo altri 10 tra Bolzano, Livorno e i due capoluoghi ...