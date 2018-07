Lebron James firma per i Lakers Los Angeles trova il suo nuovo re

Lebron James ai Los Angeles Lakers. I dettagli del colpo di mercato in Nba : Il 'Re' firmerà con i gialloviola un contratto quadriennale da 154 milioni. Il benvenuto di Ibrahimovic: "Ora Los Angeles ha un Dio e un Re"

Mercato NBA – Lakers scatenati! Chiuso Lebron James parte l’assalto a Kawhi Leonard : ecco la trade : Lakers letteralmente scatenati sul Mercato! Dopo aver Chiuso LeBron James, la franchigia giallo-viola punta con forza sull’acquisto di Kawhi Leonard La aspettavamo tutti con ansia e ieri notte è finalmente la “Decision 3.0” è arrivata: LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Nella Città degli Angeli il processo di rebuilding sta arrivando al compimento. Manca solo qualche altro tassello, ovviamente di ...

Ibrahimovic accoglie Lebron James : A Los Angeles il 33enne di Akron non sarà l'unica stella della sport, troverà infatti un certo Zlatan Ibrahimovic che qualche pagina di storia nel mondo del calcio l'ha scritta eccome. E proprio ...

NBA - Zlatan Ibrahimovic accoglie Lebron James a modo suo : "Ora L.A. ha un Dio e un Re" : Calcio che Ibrahimovic definisce lo sport più popolare al mondo, motivo per cui lui " il calciatore più popolare di tutti, a suo avviso " è gioco forza il migliore dei migliori: un titolo che però, ...

