LeBron James ai Los Angeles Lakers | 154 milioni in 4 anni

LeBron James ai Los Angeles Lakers per 154 milioni di dollari : 'Davvero pensavate che si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di giocare nella città più bella del mondo?', il tweet con cui Lonzo Ball ha accolto in California il n.23 di Cleveland di cui già ...

“The Decision 3.0” - LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers : l’affare che cambia l’NBA! : LeBron James ha firmato quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers, una Decisione che cambia la geografia NBA LeBron James ha deciso la sua prossima destinazione. “The Decision 3.0”, dopo le passate free agency di LeBron, è arrivata nella notte ed è destinata a cambiare decisamente la geografia dell’NBA. Ebbene, James firmerà un contratto con i Los Angeles Lakers. Un breve comunicato, ma molto ...

LeBron James ai Los Angeles Lakers : 38 milioni di dollari a stagione - 154 in 4 anni : Il benvenuto da due big dello sport angelino: Kobe Bryant che ringrazia Magic Johnson per il colpo e Slatan Ibrahimovic che scrive 'Dopo Dio , lui stesso, ndr, a Los Angeles è arrivato anche il Re , ...

NBA - LeBron James non perde tempo : primo meeting con i Sixers - ma lui non ci sarà - : LeBron James non ci sarà " aveva già annunciato di voler tenere un profilo il più basso possibile in questa free agency " ma in fondo poco conta: quello che interessa di più è che a neppure 24 ore dal ...

Ora tutto il mondo attende la scelta di LeBron James : Anche chi non segue la pallacanestro conosce Lebron James . L'atleta che è stato , forse un po'troppo in fretta, accostato a Michael Jordan è chiamato alla terza scelta della sua carriera. Il cestista,...

Mercato NBA – Telefonata ‘non prevista’ fra LeBron James e il gm dei Cavs : ecco la situazione : Da oggi LeBron James è ufficialmente un free agent, ma quando sembrava ormai finita con i Cavs arriva una particolare Telefonata Il primo luglio per i fan NBA significa solo una cosa: inizio della free agency. Una data che i fan dei Cleveland Cavaliers però, volevano non arrivasse mai. Il motivo? Dopo aver declinato la player option presente nel suo contratto, da oggi, LeBron James è ufficialmente un free agent. Quando sembra ormai certo l’addio ...

Mercato NBA - Denver raddoppia con Jokic e Barton. E ora punta perfino LeBron James : Tra le squadre più attive nelle primissime ore della free agency si segnalano soprattutto i Denver Nuggets, non fosse altro per gli oltre 200 milioni di dollari già impegnati sul Mercato " più di ...

Mercato NBA – Il post criptico di Ben Simmons rivela il futuro di LeBron James : cosa vuol dire “KJ x FP”? : Ben Simmons posta una strana foto su Instagram, allegata al messaggio “KJ x FP”: il post rivela il futuro di LeBron James? Nel pomeriggio di ieri, LeBron James ha declinato la player option presente nel suo contratto con i Cavs, diventando (da domani) un free agent a tutti gli effetti. Inutile dirlo che se prima ci fosse una speranza che potesse restare a Cleveland, ad oggi tale ipotesi appre quasi impossibile. Domani avrà ...

NBA - LeBron James sul mercato! Il fuoriclasse statunitense esce dal contratto con Cleveland : Dopo giorni di indiscrezioni arriva l’ufficialità: LeBron James rinuncia alla player option (l’opzione di rinnovo) con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2018-19 dell’NBA (con uno stipendio da 35.6 milioni di dollari) e diventerà quindi free agent sul mercato estivo. La superstar statunitense è reduce dalla quindicesima stagione in NBA, in cui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, chiudendo al secondo posto nella graduatoria di ...

Basket Nba : LeBron James esce dal contratto con Cleveland - sarà free agent : Fino al 7 luglio non potranno essere ufficializzati i movimenti, ma quel che è certo è che la decisione di James può sconvolgere il mondo Nba. LE FAVORITE - Se LeBron decidesse di ascoltare le ...