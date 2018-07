Le serie tv e i film in arrivo su Amazon Prime Video a luglio

Netflix - tutte le novità di luglio : serie tv e film : Tantissime le novità in arrivo su Netflix per il mese di luglio 2018: ecco la lista di tutte le serie tv, i film e i programmi per bambini Netflix ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di utenti abbonati al colosso operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ecco tutte le novità in arrivo dal 1 luglio suddivise tra serie tv, film, documentari e programmi per bambini. ...

Il grande cocomero il film - diventa una serie tv : Il grande cocomero, film di grande successo di qualche anno fa di Francesca Archibugi diventerà presto una serie tv. E’ già un’operazione che in molti hanno fatto e difatti molti film di successo si sono poi trasformati in serie tv, sia nell’ambito nazionale che internazionale. Il grande cocomero, diventa una serie tv In occasione del Fuoriserie Festival tenutosi in maremma dal 22 al 24 giugno è stato reso noto che il film di Francesca ...

Il grande cocomero - il film diventerà una serie tv : Prosegue la tendenza della tv italiana di adattare film del passato in serie tv dal forte potenziale: ora tocca, però, non al solito crime, ma ad un racconto intimo e toccante che già ebbe successo al cinema quando uscì, nel lontano 1993. Parliamo de "Il grande cocomero", la pellicola di Francesca Archibugi, che diventerà, prossimamente, una serie tv.L'annuncio è stato fatto dalla regista al Fuoriserie Festival di Orbetello, prima ...

The Divergent series : Allegiant/ Su Italia 1 il film di Robert Schwentke (oggi - 14 giugno 2018) : The Divergent Series: Allegiant, il film in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Shailene Woodley e Theo James, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:50:00 GMT)

THE DIVERGENT serieS : ALLEGIANT/ Su Italia 1 il film con Shailene Woodley (oggi - 14 giugno 2018) : The DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT, il film in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Shailene Woodley e Theo James, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Il Signore degli Anelli? La serie tv non sarà un remake del film : Le notizie in merito alla realizzazione di un serie tv basata su Il Signore degli Anelli continuano a rincorrersi senza sosta. È ancora in fase di realizzazione e, molto probabilmente, sarà condivisa ...

The Divergent series Allegiant film stasera in tv 14 giugno : trama - curiosità - streaming : The Divergent Series Allegiant è il film stasera in tv giovedì 14 giugno 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Robert Schwentke ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels e Bill Skarsgård. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Divergent Series Allegiant film stasera in ...

“È stata la prima - indimenticabile”. Lutto nel mondo cinema. Solo lei è riuscita nell’impresa di recitare in due film di quella stessa serie : Un altro Lutto in questo 2018 arriva a portare via una delle storiche attrici del cinema mondiale. Amata e ammirata da tutti, se ne è andata all’età di novanta anni. Diciotto film nel cinema, sei apparizioni in tv, interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga, “Dr No” datato 1962. Conosciuta da tutti, quindi, come la prima “Bond Girl” della serie del più glamour 007 di Sua ...

'Sense8' finisce - su Netflix un film chiude la serie delle sorelle Wachowski : Caricato su Netflix dalle ore 9 dell'8 giugno, 'Sense8 Finale' è l'episodio conclusivo - puntualizzando si tratta di un vero e proprio film di ben 151 minuti - della serie tv creata dalle sorelle Lana ...

Quando gli alieni sono amici : film - cartoon e serie tv : In sala giovedì 7 giugno 'Tito e gli alieni', la commedia fantascientifica di Paola Randi con Valerio Mastandrea nei panni di uno scienziato che nel mezzo del deserto del Nevada cerca di mettersi in ...

Impulse - la serie ispirata al film Jumper : Youtube Red fa sul serio : Ancora super poteri, ancora una serie, ma niente Marvel o Dc Comics, per la serie Impulse che debutta su Youtube Red. Basata su una serie di romanzi scritti da Steven Gould e liberamente collegato al film di non grande successo Jumper (con l’ex giovane Anakin Skywalker – Hayden Christensen) rappresenta un altro show originale della piattaforma video più famosa al mondo che dopo aver dato il via con Cobra Kai al seguito della saga di ...

Nakata torna al Curi per un docufilm sulla sua carriera : 'Perugia vale la serie A' : Hidetoshi Nakata torna a Perugia. L'ex giocatore giapponese, storico protagonista in biancorosso tra il 1998 e il 2000, ha fatto visita nella mattinata di sabato alla società umbra: oggi 41enne, ha ...

Spirit Cavallo Selvaggio - su Super! il famoso film diventa una serie animata (e la sigla la cantano Mal e Thomas) : Il famosissimo film Spirit Cavallo Selvaggio ora diventa una serie animata, prodotta da DreamWorks, in onda sul canale Super! (47 del digitale, 625 di Sky). Le prime puntate della storia che racconta una storia amicizia tra la 12enne Lucy e il Cavallo Selvaggio, Spirit appunto, andranno in onda sabato 2 giugno alle ore 8.20 del mattino, mentre la serie vera e propria partirà dal 18 giugno (in onda dal lunedì al venerdì, sempre alle 8.20). I ...

Gli esami non finiscono mai : i due film e la serie Immaturi sono su Infinity : Immaturi Come vi sentireste se, da un giorno all’altro, vi dicessero che il vostro temuto e sudato esame di maturità, sostenuto magari da tanti anni, è stato annullato? Proprio questo succede ai protagonisti del fortunato film Immaturi, in cui a una classe di un liceo romano viene invalidato il diploma dopo 20 anni, costringendo gli ex-compagni a ritrovarsi e a studiare daccapo per poterlo conseguire di nuovo. Sarà questa l’occasione per fare un ...