Le nuove immagini della versione remaster di Yakuza 3 mostrano brutali combattimenti e le

iPhone 2018 - nuove immagini del Melafonino LCD da 6 - 1 pollici / Rumors - caratteristiche - data uscita - prezzo : iPhone 2018, pubblicati nuovi mockup sul Melafonino LCD da 6,1 pollici Immagine bgr.com iPhone 2018, nuove immagini del Melafonino LCD da 6,1 pollici / Rumors, caratteristiche, data uscita, prezzo Ciò ...

Astronomia - Giove turbolento : nuove immagini del gigante gassoso dalla sonda Juno : Una nuova immagine scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA ritrae gli intensi getti e vortici provenienti dalla banda temperata nord, area situata al di sopra della regione temperata settentrionale di Giove. La banda temperata nord, è una specifica zona dell’atmosfera del pianeta, e si distingue per i suoi accesi colori che vanno dal rosso all’arancione. Al centro dell’immagine è ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - prime immagini dalla Sardegna : nuove coppie di Uomini e Donne nel cast? : Temptation Island 2018, cast e Anticipazioni: arrivano altre coppie di Uomini e Donne? Le Anticipazioni di Filippo Bisciglia dalla Sardegna e molto altro...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Ace Combat 7 si mostra in nuove immagini : Nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment Europe ha rilasciato delle immagini relative a Ace Combat 7: Skies Unknown.Come riporta Dualshockers le immagini mostrano gli effetti atmosferici all'opera, bisogna precisare che avranno impatti diversi sul gameplay, ad esempio i fulmini disturberanno l'HUD e il sistema di armamento del velivolo. Possiamo anche vedere la nuova manovra aerea Kulbit (inventata dai piloti russi). Tra le immagini ...

Nokia 5.1 Plus : nuove specifiche e immagini - notch incluso : Dopo le prime immagini trapelate la scorsa settimana, torniamo a parlare di Nokia 5.1 Plus, il presunto medio gamma che Nokia/HMD parrebbe in […] L'articolo Nokia 5.1 Plus: nuove specifiche e immagini, notch incluso proviene da TuttoAndroid.

E3 2018 : le nuove immagini di The Last of Us Part 2 ci offrono uno sguardo ravvicinato a Ellie - Dina e Jesse : Come sequel dell'acclamato titolo originale, The Last of Us Part 2 sembra proporre lo stessa formula basata su personaggi di un certo spessore e sull'azione, elementi che hanno reso così avvincente il primo capitolo. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo alle nuove immagini di The Last of Us Part 2 dedicate proprio ai personaggi.Condivise dallo sviluppatore Naughty Dog, le immagini ci offrono uno sguardo ...

E3 2018 : Death Stranding si mostra in tante nuove spettacolari immagini : Erano le prime ore della giornata di oggi quando Death Stranding si è mostrato in un nuovo spettacolare trailer durante la conferenza E3 2018 di PlayStation. Un trailer come da tradizione molto enigmatico ma che quanto meno mostra concretamente qualche passo in avanti a livello di sviluppo. Sono infatti spuntate le primissime scene di gameplay ma ciò che attira l'attenzione di molti fan di Hideo Kojima sono i nuovi personaggi comparsi nel ...

nuove immagini e primi dettagli per Control - la nuova fatica di Remedy Entertainment : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice "P7." Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva Control, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Ecco il comunicato stampa ...

Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL - fra render e foto reali : sembra un Pixel 2 XL col notch : Alle foto di ieri, oggi se ne sono aggiunte di nuove e quindi possiamo dare un altro sguardo attento a quello che dovrebbe essere l'aspetto del Google Pixel 3 XL, seppur le immagini siano attribuite solo a un prototipo. L'articolo Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL, fra render e foto reali: sembra un Pixel 2 XL col notch proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni : Pare che il Samsung Galaxy Note 9 riproporrà il medesimo design già visto sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus e nel 2017 sul Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni proviene da TuttoAndroid.

Memories of Mars : disponibile il trailer di lancio e nuove immagini : Memories of Mars, il nuovo videogioco in stile survival di 505 Games e Limbic Entertainment, è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato con uno sconto del 10% rispetto al prezzo pieno di €29,99In occasione del lancio sono stati rilasciati un nuovo trailer e una nuova serie di immagini che mostrano l'inospitale e desolato panorama marziano nel quale vi risveglierete come cloni e dove dovrete cercare di sopravvivere.Caratterizzato ...

Il mondo di gioco di One Piece : World Seeker torna a mostrarsi in nuove immagini : Il prossimo One Piece: World Seeker di Bandai Namco, provato in anteprima per voi, è ambientato in un grande open World e ora l'editore ha rilasciato nuovi screenshot che mostrano esattamente questo mondo aperto che caratterizzerà il titolo.Come riporta Dualshockers, vedremo una città che funge da centro urbano dell'isola di Jail. È pieno di grattacieli e negozi e Rufy può usare le sue abilità per attraversare l'ambiente in modo molto simile a ...

We Happy Few : pubblicate nuove immagini ed un trailer : Dopo alcuni mesi trascorsi nell'ombra We Happy Few torna a far parlare di sè, i ragazzi di Compulsion Games hanno infatti rilasciato un nuovo trailer ed hanno annunciato che saranno presenti all'E3 2018.Come riporta IGN.com il trailer mette in risalto lo stile unico del gioco. Il titolo è un action in soggettiva con elementi survival ambientato nella cittadina fittizia di Wellington Wells, in una Gran Bretagna retrofuturistica anni 60. Ci ...

We Happy Few : pubblicati nuove immagini ed un trailer : Dopo alcuni mesi trascorsi nell'ombra We Happy Few torna a far parlare di sè, i ragazzi di Compulsion Games hanno infatti rilasciato un nuovo trailer ed hanno annunciato che saranno presenti all'E3 2018.Come riporta IGN.com il trailer mette in risalto lo stile unico del gioco. Il titolo è un action in soggettiva con elementi survival ambientato nella cittadina fittizia di Wellington Wells, in una Gran Bretagna retrofuturistica anni 60. Ci ...