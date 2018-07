Le norme sul lavoro del "decreto dignità" e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Stretta sui contratti a termine nel “decreto dignità”. Il governo Lega-M5s, riporta l’Ansa, tenterà di rendere i contratti a termine più costosi e più brevi con l’obiettivo di rendere più stabile l’occupazione, misura non gradita alle imprese. “E’ emersa la volontà di lavorare a un c

Calderone : "Il lavoro non si crea con le norme - intervenire sul costo" : Milano, 28 giu. , Labitalia, - Nella convinzione che "il lavoro non si fa con le norme" e che sia necessario "partire dalle esigenze di oggi", come quella dei "tanti giovani alla finestra", ha preso ...

Calderone : “Il lavoro non si crea con le norme - intervenire sul costo” : Milano, 28 giu. (Labitalia) – Nella convinzione che “il lavoro non si fa con le norme” e che sia necessario “partire dalle esigenze di oggi”, come quella dei “tanti giovani alla finestra”, ha preso il via a Milano il Festival del lavoro 2018. Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, è necessario ripartire dalle “politiche ...

Calderone : “Il lavoro non si crea con le norme - intervenire sul costo” : Milano, 28 giu. (Labitalia) – Nella convinzione che “il lavoro non si fa con le norme” e che sia necessario “partire dalle esigenze di oggi”, come quella dei “tanti giovani alla finestra”, ha preso il via a Milano il Festival del lavoro 2018. Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, è necessario ripartire dalle “politiche ...

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di appalti". Sullo stadio di Roma : "La mentalità di chi vuole ungere le ruote" : Roma - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di appalti. Corrotti sono un male assoluto" : ROMA - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i Corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...

Droni - Parlamento UE : nuove norme sulla sicurezza : Teleborsa, - Via libera del Parlamento Europeo alle nuove norme UE per garantire un uso sicuro dei Droni e aggiornare le norme sulla sicurezza aerea. Attualmente, la maggior parte dei Droni è soggetta ...

Droni - Parlamento UE : nuove norme sulla sicurezza : Via libera del Parlamento Europeo alle nuove norme UE per garantire un uso sicuro dei Droni e aggiornare le norme sulla sicurezza aerea. Attualmente, la maggior parte dei Droni è soggetta a differenti ...

Riforma pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

Per la riforma pensioni il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte già a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilità in uscita attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata riforma Fornero. Ipotesi non ...

Coldiretti : rivedere le norme Ue sull’obbligo di origine degli alimenti : rivedere le norme livello europeo sull’obbligo di etichettatura di origine degli alimenti. E’ quanto ha chiesto oggi il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo durante una riunione congiunta delle commissioni agricoltura e ambiente dell’Europarlamento. Il regolamento di attuazione sull’etichetta di origine dell’ingrediente primario degli alimenti, appena adottato dall’Ue, “non risponde alle domande ...

Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte : trovato un esemplare enorme sulle colline di Reggio Calabria : Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte: Pasquale Costantino ha ritrovato un esemplare di porcino (boletus-pinophilus) bellissimo e dal peso non certo comune (quasi un chilo e mezzo!) sulle colline di Reggio Calabria, in zona Bisurgi. “Non si tratta del primo ritrovamento effettuato dal sottoscritto in questo periodo dell’anno” ci spiega Pasquale. L'articolo Festa della Repubblica a caccia di funghi in ...

Polo industriale di Scarlino : i sindacati chiedono chiarezza sui posti di lavoro e sul rispetto delle norme ambientali : ' L'economia della provincia di Grosseto " concludono i sindacati non può essere legata, anche in presenza di punte di eccellenza, a un singolo settore produttivo. Riteniamo che sia imprescindibile ...

Gdpr - le nuove norme sulla privacy stangata da almeno 2 miliardi per le Pmi : visualizza articoli simili Close Cronaca OPEN FUTURE PER LE IMPRESE ITALIANE PARTE DA ROMA ROADSHOW DI CONFINDUSTRIA 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE