Le auto dei lettori - Mezzo milione di chilometri con una Peugeot 307

Sciopero dei trasporti : venerdì 6 luglio a rischio autobus - tram e metro per 24 ore : Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'...

Assicurazione auto : tripla ingiustizia dei veicoli senza copertura : Secondo l’ASAPS è ormai fuori controllo il fenomeno delle auto in circolazione prive di copertura RC auto. E le conseguenze a danno degli onesti cittadini sono pesanti. Secondo le più recenti stime, i veicoli circolanti sulle strade italiane, privi di Assicurazione auto sono il 12 per cento del totale, con picchi del 50 per cento in alcune zone del meridione. Numeri incredibili, sui quali Giordano Biserni, presidente ...

RED CANZIAN/ Chi è Valerio Negrini? L'autore dei testi dei Pooh ricordato in diretta (Ora o mai più) : Red CANZIAN si è rivelato un giudice pacato e pronto a valorizzare i concorrenti di Ora o mai più. In diretta ricorda Valerio Negrini, autore dei testi dei Pooh scomparso(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:30:00 GMT)

Dailymotion dovrà rimuovere i filmati non autorizzati dell''Isola dei famosi' : Nessuna censura quindi, nessun sistema di filtraggio o di controllo preventivo, nessun bavaglio al mondo internet: solo tutela del diritto di autore e di chi, come Mediaset, crea e investe sui ...

Best Of Belron : il Mondiale dei riparatori di vetri auto : Best Of Belron, la competizione internazionale giunta alla sua 10° edizione che ogni due anni premia il miglior tecnico di riparazione e sostituzione dei vetri auto al mondo, si prepara a partire con una fitta agenda di appuntamenti e conferenze sulle innovazioni che riguardano il mondo dell’auto, dalla guida autonoma al cambiamento delle attitudini dei consumatori, […] L'articolo Best Of Belron: il Mondiale dei riparatori di vetri ...

autonomia : Zaia - epocale il riferimento pg Corte dei Conti : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘epocale, esemplare, caratterizzato da una visione prospettica di alto livello”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta un passaggio riferito all’Autonomia, contenuto nella requisitoria, tenuta ieri a Roma dal Procuratore Generale della Corte dei Conti Alberto Avoli, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017.Il PG Avoli ...

autonomia : Zaia - epocale il riferimento pg Corte dei Conti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Siamo di fronte ‘ dice Zaia ‘ a una presa di posizione rispettosa della Costituzione e in linea con l’evoluzione che sta avendo questo Paese, con la quale la Corte dei Conti coglie fino in fondo il vento di cambiamento, nell’alveo della legalità, che può portare benefici proprio a quello Stato i cui interessi la Corte dei Conti è istituzionalmente chiamata a ...

