Lavoro : Usb - oggi tavolo su rider - molte incognite : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Si apre all’insegna di “molte incognite” il tavolo sui rider al ministero del Lavoro. Lo sottolinea l’Usb in vista dell’incontro in programma nel primo pomeriggio al ministero del Lavoro. Un tavolo, dice l’Usb, convocato “per affrontare la condizione dei riders, i fattorini utilizzati in modo assolutamente arbitrario dalle aziende multinazionali come Foodora, Deliveroo, ...

Lavoro : Usb - oggi tavolo su rider - molte incognite : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Si apre all’insegna di “molte incognite” il tavolo sui rider al ministero del Lavoro. Lo sottolinea l’Usb in vista dell’incontro in programma nel primo pomeriggio al ministero del Lavoro. Un tavolo, dice l’Usb, convocato “per affrontare la condizione dei riders, i fattorini utilizzati in modo assolutamente arbitrario dalle aziende multinazionali come Foodora, ...

Lavoro : Usb - oggi tavolo su rider - molte incognite (2) : (AdnKronos) – “Anche la scelta di non procedere ad un contratto specifico, circoscritto a questo settore, è in linea di principio la scelta giusta, poiché dare a questi lavoratori un inquadramento separato aprirebbe le porte a contratti con livelli di tutela ancora più bassi e forme di flessibilità ancora più esasperate”, dice l’Usb. “Lo Slang Usb sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi di ...

Lavoro : Usb - in migliaia in nome di Sacko a Reggio Calabria : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – In migliaia hanno sfilato questa mattina a Reggio Calabria con l’Unione Sindacale di Base per la manifestazione nazionale nel nome di Soumaila Sacko, indetta per dire no allo sfruttamento e sì ai diritti. Con l’intervento finale di Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb, si legge nella nota, il corteo si è trasformato in un ultimo saluto collettivo per Soumaila Sacko, la cui ...

Lavoro : Usb - in migliaia in nome di Sacko a Reggio Calabria : Roma, 23 giu. (AdnKronos) - In migliaia hanno sfilato questa mattina a Reggio Calabria con l’Unione Sindacale di Base per la manifestazione nazionale nel nome di Soumaila Sacko, indetta per dire no allo sfruttamento e sì ai diritti. Con l’intervento finale di Aboubakar Soumahoro, del coordinamento l

Migrante ucciso - Usb : lottava per Lavoro : 16.32 Il Migrante maliano di 29 anni, ucciso ieri sera a fucilate in Calabria, "era sempre in prima fila nelle lotte dell' Unione sindacale di base per i diritti sindacali e sociali dei braccianti". Lo scrive in una nota l'Usb: "Soumaila è stato ucciso da fucilate sparate da sconosciuti a 60 metri di distanza. Un tiro al bersaglio contro lo 'straniero' da rispedire al paese d'origine". Il sindacato ha incontrato alcuni migranti nella tendopoli ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a 'rider' (2) : (AdnKronos) - "La chiamano innovazione, Lavoro digitale, gig economy, solo per non dare tutele a questi lavoratori, in primo luogo un’assicurazione e il riconoscimento della posizione di lavoratori subordinati, che garantirebbe loro l'uscita dalla schiavitù e il contratto di Lavoro del trasporto mer

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a 'rider' : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verr

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verrà riconosciuto l’infortunio sul Lavoro, perché anche se retribuito, poco e male; anche se tracciato in ogni suo spostamento, per la ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ (2) : (AdnKronos) – “La chiamano innovazione, Lavoro digitale, gig economy, solo per non dare tutele a questi lavoratori, in primo luogo un’assicurazione e il riconoscimento della posizione di lavoratori subordinati, che garantirebbe loro l’uscita dalla schiavitù e il contratto di Lavoro del trasporto merci e della Logistica – scrive in una nota il sindacato -. Eppure questi lavoratori, giovani e meno giovani, alcuni ...

Lavoro : Usb Lombardia - no a caporalato applicare Ccnl Logistica a ‘rider’ : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “A 28 anni stava consegnando un pasto a domicilio e lo faceva correndo, come tutti i quasi 3000 fattorini che sfrecciano in bicicletta o in motorino in giro per Milano, ogni giorno. Gli hanno amputato una gamba perché è finito sotto ad un tram e non sappiamo se gli verrà riconosciuto l’infortunio sul Lavoro, perché anche se retribuito, poco e male; anche se tracciato in ogni suo spostamento, per la ...