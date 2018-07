Lavoro | proprio oggi i nuovi dati Istat Disoccupazione in discesa | tra gli assunti solo

Tragedia sul Lavoro - camionista scende per controllare e muore travolto dal proprio Tir : La Tragedia in Trentino, la vittima è il 54enne Egidio Grisotto, morto schiacciato sotto il proprio camion che si è improvvisamente mosso concludendo la sua corsa con un impatto contro un camper parcheggiato nei pressi di un'abitazione privata. Sul caso indagano ora carabinieri e ispettori del lavoro .Continua a leggere

Giornata Mondiale della Salute sul Lavoro - per la scienza lo “stacanovismo” nuoce alla salute : ecco il decalogo per salvaguardare il proprio benessere : Stacanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stachanov, lavoratore-modello nell’URSS degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all’omonimo movimento morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata… proprio per un infarto. Ma il benessere del cuore non è l’unico fattore a logorarsi con una ...