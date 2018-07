Lavoro | Logico | perplessi su divieto pubblicità gioco online | serve tavolo

sportfair

: @gumas75 Era logico non potesse rispondere a domande di pertinenza del suo datore di lavoro. Se faccio il cameriere… - danieletriolo : @gumas75 Era logico non potesse rispondere a domande di pertinenza del suo datore di lavoro. Se faccio il cameriere… - dieguito82 : @enanias @FurioGarbagnati Prima se c’era un licenziamento discriminante il giudice del lavoro poteva pronunciarsi x… - ellygatta81 : @SteBellinzona @Marco_Biliotti @erriconeasroma1 @MSF_ITALIA @GiuseppeConteIT Io direi che sarebbe più logico andare… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Milano, 2 lug. (AdnKronos) –, associazione che riunisce le principali aziende operanti nell’gaming in Italia mediante concessione statale, esprime la propria “tà” in merito all’introduzione deldi ogni forma didi giochi con vincite in denaro contenuta nel Decreto Dignità., ritenendo che “tale bando non possa produrre effetti positivi in termini di tutela del giocatore né ridurre, e non certo azzerare, i rischi derivanti da una pratica non controllata delstesso”.Dal momento della sua regolamentazione, l’gaming italiano è diventato un “modello di intrattenimento sicuro, sostenuto da una struttura regolatoria senza pari in Europa” fa notare l’associazione in una nota, evidenziando che “la crescita del numero dei giocatori sui canali digitali non è, infatti, ...