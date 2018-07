Lavoro | Fassina | con Jobs Act più precario

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Anche i dati Istat di oggi confermano che ilAct è stato una misura di ulteriore precarizzazione del, costata circa 20 miliardi di euro. Come ripetiamo da due anni, l’incremento è di occupati, non di posti die, in base a Eurostat, si è occupati se si lavora almeno un’ora a settimana nel periodo della rilevazione”. Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano, segretario della commissione Bilancio di Montecitorio. “Non a caso, a fronte del milione di occupati in più, le ore lavorate sono oltre 1.2 miliardi in meno del 2008, un numero equivalente a circa 700.000 occupati a tempo pieno”. “L’incremento percentuale dei nostri occupati è circa la metà di quanto registrato in media nell’eurozona, un effetto dovuto a un aumento del Pil che ci ha visto in coda alla ...