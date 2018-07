: Dati ISTAT oggi: disoccupazione ai minimi da anni. il JobsAct ha creato un milione di posti di lavoro in 4 anni.… - matteorenzi : Dati ISTAT oggi: disoccupazione ai minimi da anni. il JobsAct ha creato un milione di posti di lavoro in 4 anni.… - fattoquotidiano : Lavoro, Di Maio contro il centrosinistra: “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” - sole24ore : Imprese in coro contro Di Maio:?norme sul lavoro un boomerang -

Per il ministro del,Di, i dati sull'occupazione non meritano tutto l'entusiasmo che stanno suscitando. "Smettiamo di chiamarlidi occupazione, oggi abbiamo segnato undi", ha detto in conferenza stampa. "Se vogliamo celebrare ildeve essere stabile e dignitoso", ha aggiunto. Il vicepremier ha poi annunciato che nel decreto dignità che stasera arriva al CdM "smantelleremo quella parte del jobs act che ha creatoeliminando una serie di istituti".(Di lunedì 2 luglio 2018)