Lavoro | Di Maio contro il centrosinistra | “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che

Pensioni - Di Maio al Festival del Lavoro : ‘La quota 100 si farà’ (VIDEO) : “La quota 100 si fara'”, parola del vicepremier Luigi Di Maio il quale oggi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, ha toccato uno dei punti più importanti del piano di riforma Pensioni promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale e nel contratto di programma sottoscritto con la Lega di Matteo Salvini. “C’è un tema prima di tutto sulla quota 100, ci ritroveremo – ha detto oggi il ministro del Lavoro - diverse centinaia di ...

Meloni a Di Maio : 'Il Lavoro non si puo' creare per editto' : Peccato che in una economia globalizzata non funzioni proprio cosi''. 'Vedo questo governo molto tarato sul lavoro dipendente e non sul lavoro autonomo. Nel programma ha evidenziato e' come se non ...

Meloni a Di Maio : 'Il Lavoro non si può creare per editto' : Peccato che in una economia globalizzata non funzioni proprio così". "Vedo questo governo molto tarato sul lavoro dipendente e non sul lavoro autonomo. Nel programma - ha evidenziato - è come se non ...

Luigi Di Maio - l'ultimo capoLavoro del grillino : come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Salvini al Festival del Lavoro : "Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese" : E sulle sanzioni europee alla Russia ha avvertito che "danneggiano l'economia italiana" e il loro ritiro "c'è nel contratto di governo" ed è "un'idea della Lega da sempre". Inoltre, ha proseguito, "...

Salvini al Festival del Lavoro : “Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il lavoro precario, ma faremo attenzione affinché in nome della lotta al precariato, che è sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese, costringendoli al nero”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Festival del lavoro a Milano. “I voucher sono stati ipocritamente cancellati per una ...

Salvini al Festival del Lavoro : "Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese" : "I voucher sono stati ipocritamente cancellati per una scelta politica, ma in alcuni settori sono fondamentali e vanno reintrodotti", ha poi sottolineato, aggiungendo: "Mi sono sentito con il collega ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...

"Di Maio - ok il taglio dei vitalizi Ma rimane la doppia pensione" La lettera al ministro del Lavoro : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Lavoro : Filt - per diritti rider c'è contratto - Di Maio incontri sindacati : Secondo Guida, infine, sul Lavoro dei rider "poi è necessario giungere ad una legge nazionale che affronti il tema delle piattaforme digitali in merito all'economia che produce ed al Lavoro che ...

Lavoro : Filt - per diritti rider c’è contratto - Di Maio incontri sindacati : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che ‘se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”. ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : “Con l'Inps a Lavoro per aumentare le minime. Ecco come” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Salvini e Di Maio al Festival del Lavoro di Milano : Ne dibatteranno rappresentanti del Governo, della politica, del sindacato, del giornalismo, dell'economia, accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti e cittadini. Un confronto a tutto ...

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio al Festival del Lavoro che aprirà i battenti domani a Milano all’interno del Centro Congressi Mi.Co. Una manifestazione alla sua nona edizione che si prepara ad accogliere 270 ospiti che si suddivideranno in diversi panel e aree tematiche. Organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione ...