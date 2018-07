Lavoro | Confcommercio | segnale incoraggiante

finanza

: C'è chi parla (solo) di contratti e chi si interroga sul loro contenuto: i mestieri, le nuove professioni, la rappr… - Michele_ADAPT : C'è chi parla (solo) di contratti e chi si interroga sul loro contenuto: i mestieri, le nuove professioni, la rappr… - coppaml : RT @RivoltaF: Caro ministro @luigidimaio norme sul lavoro #decretodignita vanno maneggiate con cura. Causali tempo determinato = montagne… - FEI_federazione : RT @RivoltaF: Caro ministro @luigidimaio norme sul lavoro #decretodignita vanno maneggiate con cura. Causali tempo determinato = montagne… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) I dati di maggio sull'occupazione rappresentano un, in un contesto in cui si cominciano ad intensificare i segnali di rallentamento dell'economia. A scriverlocommentando i dati Istat sul mercato deldiffusi stamattina. "Per il terzo mese consecutivo - sottolinea- il numero di occupati ha registrato ...