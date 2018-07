Lavoro | Confcommercio | incoraggianti dati occupazione

meteoweb.eu

: C'è chi parla (solo) di contratti e chi si interroga sul loro contenuto: i mestieri, le nuove professioni, la rappr… - Michele_ADAPT : C'è chi parla (solo) di contratti e chi si interroga sul loro contenuto: i mestieri, le nuove professioni, la rappr… - coppaml : RT @RivoltaF: Caro ministro @luigidimaio norme sul lavoro #decretodignita vanno maneggiate con cura. Causali tempo determinato = montagne… - FEI_federazione : RT @RivoltaF: Caro ministro @luigidimaio norme sul lavoro #decretodignita vanno maneggiate con cura. Causali tempo determinato = montagne… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “Idi maggio sull’rappresentano un segnale incoraggiante, in un contesto in cui si cominciano ad intensificare i segnali di rallentamento dell’economia. Per il terzo mese consecutivo, infatti, il numero di occupati ha registrato un aumento di rilievo in modo abbastanza diffuso tra i diversi segmenti”. E’ quanto afferma, commentando idiffusi oggi dall’Istat. “Va sottolineato, comunque – sottolinea- che permangono elementi di difficoltà per coloro che hanno tra i 35 ed i 49 anni e gli indipendenti, tornati a diminuire, figure che non beneficiano di alcuna forma di agevolazione”. L'articoloMeteo Web.