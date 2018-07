Lavoro | Assosomm | incredulità per dl | aprire dialogo con ministero

Lavoro : Assosomm - serve incontro al ministero su normative agenzie : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Assosomm, l’associazione italiana delle agenzie per il Lavoro che rappresenta circa il 20% del settore, segue con particolare attenzione il dialogo in corso per la modifica delle normative che lo regolano”. L’associazione, si legge in una nota, come richiesto anche da AssoLavoro, si auspica di poter presto aprire un dialogo con il ministero del Lavoro per portare il proprio contributo di ...