Lavazza : acquista in Australia la Blue Pod Coffee : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – Lavazza si espande in Australia e si assicura una presenza diretta in tutti i segmenti di mercato (e di consumo) del caffè. Il gruppo torinese ha acquisito il 100% delle attività di Blue Pod Coffee, azienda Australiana di Mulgrave specializzata nella distribuzione dei sistemi espresso Lavazza, capsule e macchine, per il settore Office Coffee Service, quello dei distributori nei luoghi di lavori. Blue Pod ...