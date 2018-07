L’aspirina contro l’Alzheimer | un ruolo inedito per uno dei farmaci più usati al mondo

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Secondo una ricerca condotta su modello murino e pubblicata su “JNeurosci“, assumere regolarmente aspirina a basse dosi potrebbe rappresentare una nuova strada per frenare la malattia di Alzheimer. Sebbene la causa della progressione della demenza non sia ancora certa, è ormai noto invece ildella proteina beta amiloide tossica, in particolare nell’ippocampo. Una strategia per rallentare la malattia consiste nell’attivazione del processo cellulare responsabile della rimozione dei “rifiuti” dal cervello. Basandosi su studi di prevalenza che dimostrano un legame tra l’aspirina e il rischio ridotto di Alzheimer, il team del Rush University Medical Center di Chicago ha dimostrato che questo comune farmaco da banco riduce l’accumulo della placca amiloide nei topi stimolando i lisosomi, componenti delle cellule animali che aiutano a ...