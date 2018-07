Landini | “Salvini? Combatta il lavoro nero | non i neri E il lavoro nero ai neri lo fanno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) “Decreto di dignità? Se reintroducessero i voucher, scusatemi per la volgarità, sarebbe prenderla in quel posto. E non va bene. Si parla addirittura di introdurli in agricoltura, il che è ancora peggio. Salvini dovrebbe combattere il, non i. E ilmolto spesso lofare gli italiani ai, non viceversa”. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il segretario confederale della Cgil, Maurizio, commenta, a proposito del decreto di dignità, l’idea del ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, di reintrodurre i voucher nel settore. E aggiunge: “Bisogna finirla con la campagna elettorale. Noi abbiamo depositato in Parlamento una legge da discutere e l’abbiamo presentata a questo governo. E su questa legge abbiamo raccolto un milione di firme. Quindi, abbiamo un disegno di legge per riscrivere tutto il ...