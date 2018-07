Lana Del Rey ha realizzato una nuova canzone per il documentario sulla vita di Elvis

Nuovo singolo di Lana Del Rey in arrivo - l’annuncio in concerto e l’omaggio ad Elvis Presley (video) : Un Nuovo singolo di Lana Del Rey sarà rilasciato molto presto. Dopo un periodo di relativo silenzio in cui era apparsa raramente in pubblico se non durante i suoi concerti, la popstar ha annunciato il suo ritorno sulle scene con brani inediti dal palco di uno spettacolo tenuto in Repubblica Ceca lo scorso weekend. Nonostante non abbia divulgato dettagli sulla data della release, Lana Del Rey ha lasciato intuire che l'attesa non durerà molto: ...

Ambiente - Consorzio della Pianura friuLana : al via stagione irrigua : E’ partita ed e’ ora a pieno regime la stagione irrigua 2018 nel comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura friulana. Desta pero’ una “certa preoccupazione” l’andamento delle portate del Fiume Tagliamento e del Torrente Torre, principali fonti di alimentazione della fitta rete di canali che, solcando il territorio consortile nel Medio Friuli, garantiscono non solo l’approvvigionamento a fini ...

Un'ascoLana tra le 'talpe' del boss. Secondo gli inquirenti era una figura di spicco : ROMA C'è Un'ascolana tra le otto persone arrestate a Roma, sei dei quali poliziotti, per corruzione. Si tratta di una cinquantenne funzionaria della procura capitolina. Nata a San Benedetto, ma ...

I nuovi saldi sul PlayStation Store riguardano decine di titoli e quelli della colLana PlayStation Retrò : Sony ha lanciato oggi una serie di importanti sconti per decine e decine di videogiochi PS4 che possono essere ora acquistati a meno di 15€. Nella lunga lista di videogiochi scontati troviamo titoli del calibro di Fallout 4, Prey, tre episodi della serie Metro e moltissimi altri.La promozione riguarda anche numerosi videogiochi della collana PlayStation Retrò, e se non li avete giocati potrete recuperare a prezzo ridotto grandi successi ...

Mercedes-AMG S 63 Cabrio - Con Lanas alla riapertura del Gran San Bernardo - VIDEO : La montagna ha le sue regole. E vanno rispettate. Una di queste è che, dinverno, è vietato disturbarla. Metri e metri di neve, questanno 14, si depositano lungo le sue pendici - strade comprese - sprofondandola in una sorta di letargo. Così è anche per la SS 27, quella del Colle del Gran San Bernardo, che collega lItalia alla Svizzera con un passo spettacolare a 2.473 metri di altitudine sul mare.In prima fila. Ovvio, sotto cè il tunnel, una ...

“Ecco chi era”. Svelata l’identità della mitica signora del Dado Star. In occasione dei 70 anni dell’icona bon ton con colLana di perle e cucchiaio di brodo : Sorriso smagliante, pettinatura bon ton, collana di perle e il cucchiaio con il brodo vicino al viso. La “signora del Dado Star” spegne settanta candeline e con lei anche l’azienda brianzola che lo produce. Una icona intramontabile quella figura femminile che assaggia il brodo, presente sugli schermi e nelle case degli italiani dal 19 giugno 1948. Il logo con la signora tuttora caratterizza le confezioni del prodotto più ...

Gli "uccellini" del GP Parco Alpi Apuano pLanano sul podio a Terrinca : di michele masotti Il settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, impegnato in quel di Terrinca, ha confermato di avere ormai raggiunto dei consolidati livelli di eccellenza. Lo scenario ...

NováVlna - una nuova colLana per riscoprire i capolavori della letteratura ceca : NováVlna è il nome dato alla Nouvelle vague cinematografica ceca ai tempi della Primavera di Praga. Un nome appropriato per questa nuova bella collana di Miraggi edizioni, curata da Alessandro De Vito e Laura Angeloni, che vuole far conoscere in Italia le opere di autori cechi inediti nel nostro Paese e altri ingiustamente dimenticati dall’onda quasi mai anomala dello sconfortante mainstream editoriale. La collana ha iniziato con il piede ...

Massacro del Circeo - Izzo rivela : “Nel ’75 rapimmo e uccidemmo 17enne friuLana” : Una rivelazione di Angelo Izzo, uno degli autori del Massacro del Circeo, getta una nuova luce sulla sparizione di Rossella Corazzin, 17enne pordenonese di San Vito al Tagliamento sparita nel nulla il 21 agosto 1975 dai boschi di Tai di Cadore, nel bellunese. Lo scrive il Gazzettino.it. Izzo, che sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri, ha raccontato ai magistrati che la ragazza fu rapita durante una vacanza in Cadore, portata sul ...

CastelLana - rubava dalla cassaforte della sala ricevimenti : arrestato ragioniere 45enne : Ieri mattina, al termine di una prolungata attività d'indagine, i Carabinieri della Stazione di Castellana Grotte hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del luogo per furto di denaro contante.

Juventus - la verità della hostess SvetLana : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Juventus - la rivelazione della hostess SvetLana Vakulova : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto ‘appeso’ Ricordate la stretta di mano ‘mancata’ tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all’invito del calciatore ...

Acciaierie Venete Padova - tra i 7 indagati per l’incidente anche i vertici della friuLana Danieli : Sono sette gli imprenditori e i tecnici indagati, in attesa che una perizia confermi se è stato per davvero il cedimento di un gancio a causare il gravissimo incidente di domenica mattina alle Acciaierie Venete di Padova, quando una colata di ghisa incandescente ha ustionato quattro operai, due dei quali in modo gravissimo. Gli esperti dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea hanno già accertato che la probabile causa è costituita proprio da ...

Onore ai padri dell'identità friuLana : Tra questi, 21 convegni e conferenze, 32 incontri e presentazioni editoriali, 16 tra visite guidate e mostre, 20 concerti e spettacoli, oltre 40 appuntamenti di letture e laboratori in marilenghe per ...