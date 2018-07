L' ambasciatore francese loda Orban | Macron lo sostituisce

Caso Aquarius - la Farnesina convoca l’ambasciatore francese : Caso Aquarius, la Farnesina convoca l’ambasciatore francese Caso Aquarius, la Farnesina convoca l’ambasciatore francese Continua a leggere L'articolo Caso Aquarius, la Farnesina convoca l’ambasciatore francese proviene da NewsGo.

Migranti - l'ambasciatore francese : 'Collaborazione con l'Italia solida e indispensabile' : 'Non commento gli avvenimenti politici, ci sarà una dichiarazione ufficiale del governo francese a breve'. l'ambasciatore francese Christian...

Aquarius - il ministro Moavero chiama l'ambasciatore francese e lui non si presenta : Alta tensione tra Italia e Francia per il caso della nave Aquarius . Le parole durissime di Emmanuel Macron e gli insulti all'Italia hanno mandato su tutte le furie il governo giallo-verde. La ...

La consigliera della Lega rifiuta la cena con l'ambasciatore francese : L'obiettivo era solidarizzare con il Paese scandinavo, bersagliato dagli strali degli integralisti islamici di mezzzo mondo dopo la pubblicazione, da parte di un giornale danese, di vignette ritenute ...

La Farnesina convoca l ambasciatore francese 'Le accuse compromettono le relazioni'. Tria annulla il viaggio a Parigi : Roma. Dopo lo scontro di ieri sui migranti e le dichiarazioni di Macron sulla vicenda dell'Aquarius, stamane il ministro Enzo Moavero Milanesi ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese ...

Aquarius - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese dopo le dichiarazioni di Macron : «Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'informativa su Aquarius al...

La Farnesina convoca l ambasciatore francese. Salvini 'La Francia si scusi - niente da imparare da loro sulla solidarietà' : Roma. Dopo lo scontro di ieri sui migranti e le dichiarazioni di Macron sulla vicenda dell'Aquarius, stamane il ministro Enzo Moavero Milanesi ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese ...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Roma convoca l'ambasciatore francese : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Aquarius : la Farnesina convoca l'ambasciatore francese : Mercoledì 13 giugno 2018, ore 10:00 - Con una breve nota il ministero degli Esteri ha comunicato di aver convocato questa mattina l'ambasciatore francese. Questo lo stringatissimo comunicato stampa:"A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia"Non ...

Farnesina convoca ambasciatore francese : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato ...

