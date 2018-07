L' altra Europa di Salvini

DIETRO IL VERTICE UE/ Usa e Italia preparano un'altra Europa : I giornali mainstream puntano tutto sull'articolo 6 e sulla volontarietà dei centri di accoglienza per dimostrare la sconfitta dell'Italia, ma le cose stanno diversamente. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCONTRO FRANCIA-Italia/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla Libia, di G. Sapelli

Dazi Usa - l'Europa prepara le contromisure : 'Non avevamo altra scelta' - : La Commissione europea ha adottato oggi, 20 giugno, il regolamento che sarà effettivo venerdì 22 e che introduce i provvedimenti dell'Ue in risposta a quelli statunitensi su acciaio e alluminio . Il ...

Migranti a Ceuta - l altra frontiera tra Europa e Africa. 'Basta lame sulle barriere' : Ceuta , SPAGNA, - Nella nebbia, si raccolgono i cadaveri nel mare. Nella notte, si cercano quelli che provano a 'dar el salto', scavalcando le barriere anti invasione dei marocchini e degli spagnoli, ...

Migranti : a Ceuta - l'altra frontiera tra Europa e Africa. "Basta lame sulle barriere" : L'enclave spagnola in Marocco presa d'assalto da migliaia di persone in arrivo dai Paesi africani. Ma ora il governo socialista eliminerà le "concertinas", spesso letali

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : «Nel Parlamento Ue fanno grandi dichiarazioni per l'accoglienza e l'inclusione. Poi a Roma stanno con Salvini. Sono solo degli opportunisti». L'accusa del presidente dei Verdi europei, Philippe Lambert

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : «Nel Parlamento Ue fanno grandi dichiarazioni per l'accoglienza e l'inclusione. Poi a Roma stanno con Salvini. Sono solo degli opportunisti». L'accusa del presidente dei Verdi europei, Philippe Lambert

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : La politica immigratoria di Macron è paragonabile a quella di Austria, Belgio e Ungheria. È orribile. Vogliono fare dell'Europa una fortezza e respingere ogni immigrante». Che è un po' anche la ...

Figen - la leader dei curdi in carcere da due anni : «Europa - non girarti dall’altra parte» : «Cosa farei per prima cosa se uscissi dal carcere? Mi prenderei una vacanza, in un posto dove la natura sia generosa. Oppure, dopo quasi due anni di isolamento, andrei in mezzo alla gente. Ma non credo mi libereranno a breve». Di tempo per i sogni, Figen Yüksekdag, la leader del partito curdo in prigione ormai da quasi due anni, ne ha poco. Nonostante la vita in un carcere di massima sicurezza, tutte le sue forze e i suoi pensieri sono ...

Messi dichiara amore al Barcellona 'Nessun altra maglia in Europa' : 'Un mio amico mi ha detto che ora sarei campione del mondo se avessi giocato con la Spagna, ma non sarebbe stato lo stesso. Vincere con l'Argentina sarebbe qualcosa di unico - sottolinea Messi -. Non ...

Va affermata un'altra idea d'Europa - così com'è foraggia i Salvini come gli Schaeuble : Spero che questa gara tra chi sta con Mattarella e chi invece parla di golpe finisca presto. Spero che qualcuno abbia ben chiaro che in ogni caso, stiamo dentro uno scontro, spesso come spettatori ai quali è concesso solo il tifo, potente, dalle conseguenze terribili per quelli che stanno peggio, a partire da chi è povero e migrante, precario e sfruttato.Solo cambiando punto di vista, e dunque smettendo di crederci tutti sullo ...

La rivincita dell'Atletico firmata Griezmann L'altra Europa è sua : Marcello Di Dio Le Petit Diable , il piccolo diavolo, è il soprannome nato ai tempi della Real Sociedad. E Antoine Griezmann, il diavolo, lo ha fatto sul campo di Lione, guidando con i suoi gol l'...

Dolmen di Antequera : l’altra Stonehenge d’Europa [GALLERY] : 1/6 ...

Milano chiede all'Europa un'altra agenzia : Non molla il sindaco Sala e vola a Bruxelles dove è stato ascoltato dalla Commissione per le petizioni. Dopo la beffa dell'Ema chiede che sia assegnata alla capitale lombarda la sede di un'altra ...

Guardia Costiera libica maltratta i migranti - Magi (+Europa) denuncia : “Il Tg1 non lo dice” : In un servizio andato in onda al Tg1 ieri sera la Guardia Costiera libica sostiene di non utilizzare armi per minacciare i migranti recuperati in mare. Ma imMagini reperibili in rete smentiscono questa versione dei fatti. Il segretario dei Radicali Italiani: "Il principale telegiornale del servizio pubblico italiano ha riportato a oltre 5 milioni di telespettatori la voce senza contraddittorio del comandante della Guardia Costiera ...