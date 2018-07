L’aggiornamento April Update è già installato sul 78% dei PC Windows 10

April Update è L’aggiornamento di Windows 10 con l’adozione più veloce : April Update, conosciuto in precedenza come Redstone 4, sarebbe l’aggiornamento con il più veloce tasso di adozione dell’intera storia di Windows 10. A confermare ciò sono i recenti dati statistici raccolti e pubblicati da AdDuplex attraverso dei sondaggi effettuati tramite il Microsoft Store che riportano un risultato più che positivo: l’aggiornamento di Aprile, dopo nemmeno un mese dal suo rilascio al pubblico, ha raggiunto ...

Tutte le novità delL’aggiornamento iOS 11.4 del 29 aprile in azione da iPhone X a iPhone 5S : L'aggiornamento iOS 11.4 è stato appena rilasciato in questa serata del 29 maggio su iPhone X, iPhoen 8, iPhone 7, iPhone 6S, SE, 6 e 5S. Quali sono le novità ufficiali introdotte su vecchi e nuovi melafonini con il download (a dire la verità) neanche troppo corposo di 281,1 MB? Il primo punro di forza dell'ultima fatica software di Cupertino riguarda AirPlay 2. Ora, grazie alla rinnovata funzione, sarà possibile controllare l'impianto audio ...

Modelli Huawei P20 Pro no brand : arrivato L’aggiornamento di aprile - principali novità : Continua il percorso di perfezionamento relativo al top di gamma Huawei P20 Pro, reduce dall'aggiornamento CLT-L29 8.1.0.120(C432), che sembra avere un peso di 560MB, e quindi contenere cambiamenti piuttosto importanti. L'upgrade sta iniziando a diffondersi via OTA a bordo di tutti gli esemplari no brand, compresi quelli commercializzati in Italia. Forse avete già ricevuto il pacchetto, o state comunque per riceverlo: l'aggiornamento contiene la ...

In Italia L’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Windows 10 April Update : come posticipare L’aggiornamento : L’installazione e il download di Windows 10 April Update verrà forzata su tutti i PC e tablet a partire dall’8 maggio 2018; in questo articolo vediamo come posticiparlo. come ritardare April Update fino a 35 giorni Aprite le Impostazioni. Fate clic sulla voce Aggiornamento e sicurezza. Aprite Windows Update. In “Impostazioni Aggiornamento”, cliccate su Opzioni avanzate. Attivate la funzione Sospendi Aggiornamenti.

Galaxy S6 Edge Plus L’aggiornamento di aprile è disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 Edge Plus No Brand, che contiene le patch di aprile 2018 rilasciate da Google: link e dettagli del firmware.Da poche ore Samsung sta rilasciando uno dei pochi (e ultimi) aggiornamenti per il suo Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico.Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriva il nuovo firmware di aprile 2018: i ...

Graditissimi riscontri sul Samsung Galaxy S8 dopo L’aggiornamento di aprile in Italia : Situazione da monitorare con grande attenzione quella relativa al Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Da giovedì scorso, come riportato con un apposito articolo sulle nostre pagine, è possibile esaminare più da vicino il nuovo aggiornamento di aprile che pare portare con sé più novità del previsto per lo smartphone Android. Proviamo dunque a capire come stanno le cose oggi 30 aprile, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello ...

Galaxy A5 2016 in roll-out L’aggiornamento con le patch di aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy A5 2016 No Brand e Vodafone in in Italia che contengono le patch di aprile 2018.Segnaliamo ai possessori di un Galaxy A5 2016 SM-A510F No Brand e brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, che l’azienda coreana sta rilasciando nelle ultime ore un aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A5 2016 arriva il nuovo firmware a fine aprile 2018: le novitàStiamo ...

Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate : una soluzione oltre L’aggiornamento di aprile : Continuano persistenti i Problemi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con le chiamate il cui audio all'improvviso si blocca senza apparente motivo: non è la prima volta che affrontiamo la questione ed in effetti è necessario ora fare il punto della situazione sui casi italiani che si moltiplicano a ritmo della diffusione del telefono sempre più capillare. Il forum di supporto italiano parla chiaro: la presenza di un thread di oltre 40 pagine di ...

Ecco L’aggiornamento B208 su Huawei P10 Lite : novità dual SIM di aprile : Diamo il benvenuto all'aggiornamento B208 su Huawei P10 Lite nella sua variante dual SIM WAS-LX1. Il supporto post vendita per il dispositivo anche in questa speciale variante pure diffusa nel nostro paese continua alla grande con continui update migliorativi. Il tutto in attesa, come sperano in molti, che Android 8.0 Oreo possa fare la sua comparsa ben presto, magari prima della fine di questa primavera. L'aggiornamento B208 su Huawei P10 ...

L’aggiornamento di aprile sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia : patch XXS1ARD1 : Arriva a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia l'aggiornamento XXS1ARD1 con la patch di sicurezza di aprile, che sappiamo non correggere il bug delle chiamate che sta martorizzando alcune novità, tanto da aver richiamato l'azione delle autorità competenti in Israele, per il relativo avvio di una class-action da parte di alcuni consumatori afflitti dal disturbo (si parla di un problema di conflittualità tra la componente hardware ...

Segnalato L’aggiornamento XXU1CRD7 sui Samsung Galaxy S8 italiani il 26 aprile : Giorni molto intensi quelli che stiamo vivendo con il Samsung Galaxy S8. In attesa di scoprire quali effetti avrà sulla batteria, a partire da oggi 26 aprile è possibile parlare dell'aggiornamento di aprile anche a bordo degli smartphone no brand che sono stati commercializzati in Italia. Dopo i primi riscontri giunti dalla Germania e condivisi anche su queste pagine, in cui abbiamo anticipato ai nostri lettori di non farsi troppe illusioni in ...

Elevato il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : patch aprile con L’aggiornamento XXS3CRD2 : Non le manda a dire il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia: l'operatore di Trezzano sul Naviglio, che ha predisposto contestualmente un'altra omologazione software per il Galaxy S8 marchiato col proprio brand, si è dedicato anche al phablet di ultima generazione, sfornando la serie firwmare N950FXXS3CRD2, con patch di sicurezza di aprile. Sebbene le parti MODEM e CSC non siano cambiate rispetto alla release precedente, il pacchetto, dal peso ...

Dal 25 aprile il Samsung Galaxy S8 brand 3 Italia con L’aggiornamento XXU1CRC7 : Un 25 aprile speciale quello del Samsung Galaxy S8 brandizzato 3 Italia: per questo specifico modello si aprono, infatti, le porte dell'aggiornamento G950FXXU1CRC7, con patch di marzo, e date build risalente al 15 dello stesso mese. I bugfix relativi alla sicurezza sono circa dodici di numeri, alcune di alto ed altre di medio rischio. Ce ne sono poi anche cinque dedicati in esclusiva ai prodotti Samsung Galaxy, un aspetto molto importante, che ...