“L’abbiamo trovata così | nel bosco” L’orribile morte a soli 4 anni

(Di lunedì 2 luglio 2018) Una sparizione che aveva subito spaventato i famigliari, disperatamente alla ricerca di indizi che potessero far capire cosa successo a una bambina di seidella quale si erano completamente perse le tracce. Una storia finita nel peggiore dei modi, con i sospetti della polizia che si sono tramutati in una drammatica realtà quando è stato ritrovato il corpo della bambina in un bosco, al mattino, dopo che diverse battute organizzate per cercarla erano andate a vuoto. Una storia che sta commuovendo gli utenti sui social quella della piccola Alesha MacPhail, che si trovava insieme ai genitori a Rothesay, località balneare nella zona sud della Scozia. Come racconta il Mirro, la madre e il padre avevano denunciato la scomparsa e la nonna aveva pubblicato un disperato appello in rete: “Per favore, aiutateci a trovarla. Qualsiasi informazione potrebbe essere preziosa per ...