La vita in diretta | Tiberio Timperi e la sfida con Barbara D’Urso

Tiberio Timperi a TvBlog : La vita in diretta? Insieme si vince - insieme si perde : Lui è sicuramente uno dei volti nuovi della nuova Rai1 di Angelo Teodoli. Già, anche se Tiberio Timperi ha già ampiamente attraversato i perniciosi viali del palinsesto della televisione pubblica da tanti anni, nella prossima stagione televisiva sarà il nuovo conduttore della Vita in diretta, a fianco della confermata Francesca Fialdini. TvBlog ha voluto interrogarlo su questa nuova avventura televisiva che gli farà battere questi nuovi ...

Una anteprima - de 'La vita in Diretta Estate' : La dottoressa, criminologa ed assistente sociale, commenterà nella seconda parte della trasmissione alle ore 17, i recenti fatti di cronaca unitamente ai due conduttori Ingrid Muccitelli e Gianluca ...

Mondiali Russia 2018 - novità in arrivo per la fase a eliminazione diretta : la Fifa lancia… la quarta sostituzione : Dalla fase ad eliminazione diretta che comincia oggi con gli ottavi di finale, le Nazionali potranno operare la quarta sostituzione solo in caso di supplementari Non solo il Var, l’altra novità dei Mondiali di Russia 2018 è la quarta sostituzione. Già sperimentata nel Mondiale per Club, questa novità entra in vigore anche nella Coppa del Mondo per Nazioni, dando la possibilità ai commissari tecnici di intervenire anche durante i ...

Il M5S e la democrazia diretta (da chi?) Sondaggio sui vitalizi - che figuraccia : Il blog di Beppe Grillo lancia un televoto sui vitalizi dei parlamentari e contro la "casta". Ma quando i No sono più numerosi dei Sì, il Sondaggio sparisce Segui su affaritaliani.it

Francesca Fialdini annuncia le novità de La vita in Diretta 2018/19 : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini rivela le ultime novità Qualche giorno fa c’è stato l’evento dedicato ai palinsesti Rai 2018 – 2019. A questo evento era presente anche Francesca Fialdini, la quale è stata confermata alla guida della prossima edizione de La Vita in Diretta. Al suo fianco ci sarà il giornalista Tiberio Timperi, che ha preso il posto di Marco Liorni. Difatti quest’ultimo condurrà una nuova ...

Francesca Fialdini a DM : «A La vita in Diretta cambierà tutto. Rispetto alla concorrenza siamo un’altra cosa» : Francesca Fialdini A La Vita in Diretta “cambieranno tante cose“. Ma non proprio tutte. Francesca Fialdini, ad esempio, sarà ancora alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. Confermatissima. Dal 10 settembre prossimo, per lei inizierà una doppia sfida: quella di proseguire il racconto quotidiano senza Marco Liorni (“mancherà lui, mancherà anche il suo stile” ci confida) e quella di rinnovare, assieme al nuovo ...

Diretta/ Italia Croazia streaming video e tv : la novità Nico Mannion (basket qualificazioni Mondiali) : Diretta Italia Croazia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Trieste, valida per la penultima giornata di prima fase nelle qualificazioni Mondiali basket 2019(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:38:00 GMT)

FRACCARO : “SENZA vitaLIZI FINE DELLA CASTA”/ Questione democrazia diretta : la replica di Sabino Cassese : Riccardo FRACCARO: “SENZA VITALIZI FINE DELLA CASTA”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:59:00 GMT)

PAOLO LIMITI/ L'omaggio a La vita in Diretta Estate a un anno dalla morte (Techetechetè) : Un anno fa, il 27 giugno del 2017, moriva all'età di 77 anni PAOLO LIMITI, autore di canzoni e conduttore televisivo. Il ricordo a Techetechetè su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Palinsesti Rai 2018-2019 : cancellato Zero e Lode - Marco Liorni lascia La vita in diretta : In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi Palinsesti autunnali Rai per la stagione tv 2018-2019, il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, ha anticipato alcune delle novità più importanti. Sono parecchie quelle che vedremo (o non vedremo più) in televisione a partire dal prossimo settembre e, tra queste, vi segnaliamo anche la chiusura definitiva di un programma che aveva fatto centro nel cuore del pubblico giovane di Raiuno. Stiamo ...

Palinsesti Rai autunno 2018/ Diretta presentazione : le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata : Palinsesti Rai autunno 2018, Diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Alda D’Eusanio contro la Rai : frecciate di fuoco su Al posto tuo e vita in Diretta : Alda D’Eusanio contro la Rai: “Hanno fatto di me carne di porco. Il posto tuo me l’hanno tolto!” Ospite oggi a Belve, Alda D’Eusanio torna a parlare della Rai. Intervistata sul Nove da Francesca Fagnani, la conduttrice televisiva commenta così il suo rapporto con la TV di Stato. Alla domanda “Lei in Rai un po’ […] L'articolo Alda D’Eusanio contro la Rai: frecciate di fuoco su Al posto tuo e ...

Marco Liorni ecco perché ha lasciato la vita in diretta : La decisione di Marco Liorni di lasciare la conduzione ‘La Vita in diretta‘ha lasciato i suoi fan di sorpresa. Dopo l’annuncio, quindi, sono cominciate le solite speculazioni sulle motivazioni dell’addio al programma di intrattenimento quotidiano, tra le quali c’era anche la presunta lite tra il conduttore ed i vertici della ‘Rai‘. Ad acuire i rumors di una possibile diatriba tra Liorni e la Rai c’era stato l’annuncio stesso del conduttore, ...

Marco Liorni lascia La vita in diretta : il vero motivo : Marco Liorni ha detto addio a La vita in diretta, non senza polemiche. In queste ore però sono stati sciolti tutti i nodi ed è stato svelato il vero motivo dell’abbandono del conduttore. Qualche giorno fa il presentatore aveva condotto l’ultima puntata del contenitore pomeridiano, salutando tutti i telespettatori. Liorni si era congedato con stile, ringraziando tutte le maestranze Rai e ricordando Lamberto Sposini, che sostituì nel ...