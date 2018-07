huffingtonpost

: La verità su reddito di cittadinanza e fondi europei - salvoalgeri : La verità su reddito di cittadinanza e fondi europei - MPenikas : HuffPost: La verità su reddito di cittadinanza e fondi europei - phonic50 : RT @HuffPostItalia: La verità su reddito di cittadinanza e fondi europei -

(Di lunedì 2 luglio 2018) La Ue ha assegnato 44,7 miliardi di euro diall'Italia per il settennio 2014-2020. Se a questi si aggiunge il cofinanziamento nazionale, pari a 31,5 miliardi, si ha un totale di circa 76,2 miliardi di euro.Questo budget è rappresentato dai cosiddettiStrutturali e di InvestimentoSIE) che ricomprendono il FESR, per imprese, competitività e infrastrutture, il FSE, per persone e servizi, il FEASR, per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, il FEAMP, per gli affari marittimi e la pesca.Il Fondo Sociale Europeo con cui il Ministro Di Maio intenderebbe finanziare il "di dignità", rappresenta quindi per il Italia il 23,3% della dotazione complessiva, per un totale di poco oltre 17,7 miliardi (di cui 10,4 di FSE). Al 31 dicembre 2017, la dotazione del Fondo Sociale Europeo in Italia è già totalmente programmata per 21 Programmi ...