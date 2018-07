La Valle dei Templi aperta anche di notte : spettacoli - musica e visite dal tramonto all'alba : Non semplici visite ma vere e proprie esperienze, all'interno di un parco che non chiude mai. La Valle dei Templi di Agrigento - in assoluto il sito italiano che pi cresciuto in termini di ingressi e ...

Il Giardino della Kolymbethra - nella Valle dei Templi di Agrigento : ... sabato 30 giugno dalle 18 alle 24 festeggia il suo ottavo anno tra installazioni site-specific, performance d'arte, musica e spettacoli di danza. Per tutta la serata sarà, inoltre, possibile ...

Roma - Tor di Valle : la rete dei prof per aggirare vincoli e ricorsi : C'era il circolo della politica ma c'era pure una lobby di professori universitari, alcuni dei quali con un certo curriculum alle spalle, ad aiutare il costruttore Luca Parnasi a completare la ...

La Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta - aiuto da otto Paesi per la gestione dei migranti : La Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta, aiuto da otto Paesi per la gestione dei migranti La Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta, aiuto da otto Paesi per la gestione dei migranti Continua a leggere L'articolo La Lifeline ha attraccato al porto de La Valletta, aiuto da otto Paesi per la gestione dei migranti proviene da NewsGo.

Microsoft - petizione per i bambini dei migranti in gabbia. E tutta la Silicon Valley attacca Trump : Più di cento dipendenti chiedono che l'azienda di Gates fermi la collaborazione con la polizia di frontiera americana dopo il caso dei bambini separati dai genitori immigrati illegalmente negli Stati Uniti. Ma da Apple a Google e AirBnb, tutti i giganti tech californiani si...

Sanchez vuole rimuovere la salma di Franco dalla "Valle dei Caduti" : Il neo premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato nella giornata di ieri che il suo governo si impegnerà ad esumare la salma del dittatore Francisco Franco per trasferirla dal mausoleo della Valle ...

Rogo di PrimaValle - la tragedia dei fratelli Mattei diventa una graphic novel : L'immagine dei due ragazzi bruciati vivi mentre tentano di fuggire dalla finestra dalle fiamme che ha avvolto il loro appartamento è una di quelle messe lì, nel cuore della coscienza collettiva, e non ...

Maltempo - il rischio idrogeologico nella città di Messina a Valle dei versanti devastati dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

La Valle dei Templi diventa laboratorio del Mediterraneo con 'Cookin Med' : Cookin Med prevede masterclass, show-cooking, talk, seminari momenti di cultura attiva come spettacoli, installazioni, cene e attività sul territorio.

Ad agosto il FESTIVAL DEI SENSI in Valle d'Itria - Quest'anno la rassegna è dedicata all'ACQUA : Oltre all'arte e alla scienza, il programma del FESTIVAL proporrà un'incursione nel rapporto tra magia e natura dal titolo L'affascino e i suoi parenti: a condurla una grande esperta, l'antropologa ...

Stadio Tor di Valle - il cavallo di Troia dei Cinquestelle : Nell'inchiesta della procura di Roma ora dopo ora sono spuntati nomi di spicco legati ai Cinquestelle -

Agrigento : Tusa - Parco Valle dei templi fiore all'occhiello e modello da esportare : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Agrigento e il Parco della Valle dei templi sono il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo ad esportare queste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo Parco, con la sua ec

Valle dei Templi Agrigento - domani inaugurato nuovo varco accesso : Roma, 7 giu. , askanews, domani alle 18 alla Valle dei Templi verrà inaugurato un nuovo varco di accesso dedicato ai visitatori più esigenti, desiderosi di vivere un'esperienza unica e con un maggior ...

Archeologi ad alta tecnologia - il Poli mappa la Valle dei Re : L'esplorazione 'Il nostro lavoro non è concluso', spiega il professor Franco Porcelli del dipartimento di Scienza applicata e tecnologia e tra i principali responsabili delle spedizioni degli anni ...