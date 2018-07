La Ue a Trump | i dazi auto vi danneggeranno

Dazi - Trump : Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina : Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina proviene da NewsGo.

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Gm in allarme : con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa : New York, 30 giu. , askanews, General Motors lancia l'allarme: i dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sulle auto importate potrebbero portare a una 'riduzione di GM' e rischiano di isolare le ...

Dazi : Forchielli - Trump crea incertezza : ROMA,30 GIU - Quello che sta facendo Trump al commercio globale, fra gli allarmi delle istituzioni internazionali, "è proprio nel creare incertezza", spiega all'ANSA Alberto Forchielli, fondatore e ...

Dazi - Trump nega di voler uscire da WTO : 04.49 Trump nega di stare pianificando l' uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). "Non sto parlando di uscirne", ha precisato mentre era a bordo dell'Air Force One, sebbene abbia definito l'organismo che gestisce le dispute commerciali internazionali "un disastro". Alla Wto sono ricorsi sia l'Unione europea e sia il Canada contro le tariffe sull'acciaio e l'alluminio importati in Usa decise dal presidente ...

Juncker : "Dazi anti Ue - presto da Trump" : 18.05 "A volte sospetto che l'amministrazione americana voglia dividere l'Europa tra i diversi Stati membri sul commercio". Lo ha detto il presidente della Commissione europea,Jean-Claude Juncker,dopo aver annunciato che entro luglio si recherà a Washington "per rappresentare la posizione europea" sui dazi al presidente americano Donald Trump. "Le relazioni commerciali "sono competenza dell'Ue e della Commissione" ha sottolineato ...

Dazi - Trump manda in tilt i mercati/ Scontro con la Cina : battuta d'arresto per il pil Usa : Dazi, Trump manda in tilt i mercati: lo Scontro commerciale con la Cina provoca una battuta d'arresto per il Pil degli Stati Uniti, le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

Perché i dazi di Trump rischiano di far esplodere la bolla degli «emergenti» : Il ribasso dei listini azionari emergenti dai picchi di gennaio è vicino al 20%, la soglia che delimita una correzione tecnica dall’ingresso in un “mercato Orso”. Quale strada prenderanno dipenderà da dollaro e dazi...

Dazi : Ue - contatti per incontro Juncker-Trump : Al G7 in Canada c'era stata una proposta fatta dello stesso Juncker a Trump "per mantenere i canali di comunicazione aperti" nonostante le divergenze sulla politica commerciale tra le due sponde ...

Passo indietro di Trump sui dazi : ...dalle nuove e crescenti minacce poste dagli investimenti esteri sostenendo al contempo l'ambiente forte e aperto agli investimenti nei quali la nazione è impegnata e che giovano all'economia e alla ...

Perché i dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana