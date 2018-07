La toccante lettura sulla guerra di Luca Zingaretti al PesaroDocFest | “Questo uomo l’ho

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) In questa clip uno dei tanti momenti emozionanti del, il festival ideato e diretto dache sì è tenuto nella città di Pesaro dal 28 giugno al 1 luglio, giunto alla sua quarta edizione. Una manifestazione che di anno in anno conferma la sua attenzione all’attualità e alla società di oggi, ottenendo grande successo di pubblico. Nel video un frammento delladedicata alla PrimaMondiale “Le parole degli eroi”, in cuipresta la voce alla dolorosa presa di coscienza dell’umanità del nemico che è costretto ad uccidere per salvarsi. Tra gli ospiti di quest’anno: lo storico e vincitore del Premio Strega Alessandro Barbero, Riccardo Iacona e Laura Boldrini L'articolo Ladial: “Questol’ho ammazzato io” proviene da Il Fatto Quotidiano.