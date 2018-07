La storia di Ferretti Yachts che oggi compie 50 anni

gqitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018), brand icona della nautica di lusso e fiore all’occhiello del Made in Italy, gira la fatidica boa dei 50e lo fa “alla grandissima” invitando, a un mega party a Venezia, tutti gli armatori che in questo mezzo secolo di vita e di successi hanno accompagnato il cantiere, dimostrandogli fiducia anche nei momenti più bui della nautica mondiale. Era il 1968 quando Norberto e il fratello Alessandro, concessionari di auto di lusso, decidono di puntare sulla nautica presentando, nel 1971 al Salone di Genova, la loro prima imbarcazione: un motor sailer in legno, dotato sia di vela sia di motore, lungo 10 metri, che raccoglie un successo incredibile. Sono passati 50da allora e la fama del brand ha scavalcato nel frattempo i confini del Mediterraneo, conquistando armatori di tutto il mondo. Che da tutto il mondo sono arrivati a Venezia, per spegnere le ...