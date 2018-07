La Serie A su Mediaset Premium? Ecco la data entro cui tutto verrà definito

Stop alla pubblicità dei giochi d'azzardo - Mediaset e Serie A le grandi vittime : Il mondo dello sport e dei media guarda con preoccupazione alle norme sul divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo contenute nel decreto Di Maio. Tra i più colpiti figurano Mediaset, che gestisce il ...

Stop alla pubblicità dei giochi d’azzardo - Mediaset e Serie A le grandi vittime : Il mondo dello sport e dei media guarda con preoccupazione alle norme sul divieto di pubblicità per i giochi d’azzardo contenute nel decreto Di Maio. Tra i più colpiti figurano Mediaset, che gestisce il 50% del budget annuale dei giochi sui media tradizionali, e la Serie A, dove 11 società su 20 hanno uno sponsor del settore ...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione» : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in gr...

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione » : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in grado di comunicarti i contenuti dell’offerta per la nuova stagione entro il 15 Luglio. Co...

Mediaset punta ai diritti della Serie A e B? : Grandi progetti a Mediaset: l’azienda del Biscione starebbe pensando di puntare ai diritti delle partite della Serie A e Serie B Sulla scia del grandissimo successo dei Mondiali Russia 2018 trasmessi in esclusiva su Canale 5 e Italia 1 (e talvolta su 20), Mediaset sta valutando la possibilità di prendere i diritti in chiaro dei prossimi campionati di Serie A e di Serie B. Mediaset punta ai diritti della Serie A e Serie B I Mondiali Russia ...

Da Riverdale 2 al finale di Major Crimes e iZombie 4 : le Serie Mediaset in onda a luglio : Pensavate di rimanere senza serie tv a luglio? Non sarà così visto che Mediaset ha pensato di lanciare alcuni gioiellini a cominciare da Riverdale 2. Dopo quasi un anno di attesa la serie The CW è arrivata per la prima volta in chiaro su La5 ma la seconda stagione andrà in onda al lunedì sera su Premium Stories proprio dal 2 luglio alle 21.15. La serie dovrebbe andare in onda con un singolo episodio a settimana e andare avanti per tutta la ...

Mediaset Premium e Serie A 2018-21 : tutti gli eventuali scenari : La situazione per Mediaset Premium non è propriamente rosea, anche se la dirigenza insiste nel voler, giustamente, rassicurare i propri abbonati, che non aspettano altro che la notizia di un avvenuto accordo di ritrasmissione dei pacchetti calcio, aggiudicati all'asta da Sky e Perform. Alla perdita della Champions League, per cui sappiamo non esserci proprio speranza, si è aggiunta anche la Serie A 2018-21, a cui comunque la pay per view del ...

Mediaset Premium scrive agli abbonati : «Prezzi giù senza Serie A» : senza Serie A, Mediaset Premium abbasserà i prezzi agli attuali abbonati a partire da agosto. L'articolo Mediaset Premium scrive agli abbonati: «Prezzi giù senza Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A/ Spezzatino fra Sky e Perform - all’asciutto Mediaset Premium - Micciché : “Spero nell'intesa" : Diritti tv Serie A, Spezzatino fra Sky e Perform, all’asciutto Mediaset Premium, Micciché: “Spero nell'intesa fra i due". Per ora si vedranno 7 partite su Sky e tre su DAZN(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Diritti Serie A : pacchetti a Sky e Perform. Nessuna offerta da Mediaset e Mediapro : È stata scongiurata l'ipotesi di un inizio di Seria A a schermi spenti. Oggi, infatti, la Lega di Serie A ha approvato all'unanimità l'assegnazione dei Diritti per la trasmissione delle partite per i prossimi 3 campionati: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sky Italia si è assicurata il "pacchetto 5" e il "pacchetto 6", garantendosi 7 partite su 10 di ogni giornata di campionato, mentre il Perform Group ha fatto suo il "pacchetto 7".Andrea ...

Diritti Tv Serie A - Mediaset : «Bando totalmente squilibrato. Richiesta diritti per Premium» : Comunicato Stampa Mediaset - Il bando per i diritti tv della Serie A era totalmente squilibrato. Basta pensare che fino a oggi i pacchetti per il digitale terrestre avevano sempre contenuto tutte le partite delle migliori otto squadre italiane. Mentre il bando di oggi offre 3- 4 match per turno, oltretutto senza club chiaramente definiti e quindi senza nessun appeal per i tifosi delle singole società. No...

Diritti tv Serie A/ Preziosi anticipa tutti : "Assegnati a Sky e Perform" - Mediaset tagliata fuori? : Si aprono le buste per i Diritti tv della Serie A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:29:00 GMT)

DIRITTI TV Serie A/ Attesa per l'apertura delle buste : offerte di Sky - Mediaset e Perform troppo basse! : Si aprono le buste per i DIRITTI tv della SERIE A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:33:00 GMT)

Diritti TV Serie A : offerte sotto il minimo richiesto - stasera l’assegnazione. In corsa Sky - Mediaset e Perform : Diritti TV Serie A Siamo ancora al nulla di fatto, ma la giornata di oggi finirà per assegnare definitivamente i Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21). Dopo i tentativi andati a vuoto e la risoluzione del contratto con Mediapro, questa mattina sono state pervenute alla Lega Calcio le offerte per i tre pacchetti disponibili (del valore di 452, 408 e 240 milioni di euro) che, come stabilito dal nuovo ...