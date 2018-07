La Roma rinnova la partnership con Linkem per la terza stagione

Roma - Di Francesco rinnova : Pastore si avvicina : Il tweet della Roma è arrivato alle 16.51 di ieri: Di Francesco rinnova sino al 2020. Notizia che attendeva soltanto l'ufficialità visto che l'intesa tra le parti era stata trovata da tempo. Ieri sono ...

Alessio Romagnoli rinnova col Milan fino al 2022 Video : Alessio Romagnoli ha firmato il rinnovo del contratto con il Milan e rimarra' legato al club fino al 30 giugno 2022. Il giocatore ha annunciato il rinnovo del contratto sulla sua pagina Facebook. Il rinnovo si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico ed è stato oggetto di una diretta Video trasmessa da Casa Milan. Alessio Romagnoli sara' 'Un pilastro per il futuro rossonero' In occasione del rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, ...

Calciomercato Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022 : MilanO - Alessio Romagnoli ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2022. Lo ha annunciato l'ad rossonero Marco Fassone con una diretta Facebook dal Museo Mondo Milan, al fianco del ds Massimiliano Mirabelli e dello stesso difensore. "È con orgoglio e piacere - le parole di Fassone - che annunciamo la sua permanenza per altri quattro anni. Inizia la ...

