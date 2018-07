La regina ha il raffreddore Pronto il piano per l' addio

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Londra - È bastato che ladisertasse l'ultima messa a St.Paul Cathedral perché non si sentiva in forma e il programma che dovrebbe scattare per gestire la sua morte è stato nuovamente aggiornato. L'ha reso noto ieri il Sunday Times, che alla notizia ha riservato addirittura la spalla della prima pagina. Il "London Bridge", così è chiamato il programma di gestione straordinaria dei primi giorni dopo la morte della Sovrana, viene modificato a scadenze regolari, ma questa è la prima volta che le prove hanno coinvolto anche diversi ministri del governo May, che la scorsa settimana si sono riuniti in segreto per programmare i dieci giorni di lutto nazionale. Sempre secondo quanto afferma il quotidiano, il vice di Theresa May, David Lidington, giovedì scorso ha presieduto un incontro allargato a cui hanno preso parte anche il ministro degli Interni Sajid Javid, il leader dei Commons ...