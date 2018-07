La prima volta di tutte le cose | il bikini ha già l' età del nonno

Mondiali 2018 - in Spagna-Russia la prima volta del quarto cambio : E' successo in Spagna-Russia, finita 1-1 al 90' e dunque prolungata ai supplementari, dove secondo la nuova regola Fifa per la Coppa del Mondo è possibile fare una quarta sostituzione. Così il ct ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Losiak/Kantor profeti in patria! La prima volta di Bansley/Wilkerson : Due anni e tre mesi. Tanto hanno atteso Bartosz Losiak e Piotr Kantor per tornare a vincere un torneo del World Tour dopo quel trionfo sulla sabbia che sarebbe poi diventata olimpica nel marzo del 2016 a Rio de Janeiro (unico successo dei polacchi nel circuito mondiale fino a oggi). Serviva la sabbia amica, quella di Varsavia, serviva un pubblico entusiasta che ha riscaldato un clima rigido, quasi autunnale, per spingere i polacchi (cinque volte ...

Pontida 2018 - la prima volta di un governatore siciliano al raduno leghista. Musumeci : “Salvini unisce Nord e Sud” : Invitato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è salito sul palco di Pontida: “Noi abbiamo il dovere di ritrovare le ragioni che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Salvini sta unendo: il Sud senza il Nord è isolato, il Nord senza il Sud non va da nessuna parte”. Poi ha minimizzato la partecipazione alla manifestazione, la prima di un governatore siciliano alla kermesse ...

Pontida - Bossi e Maroni assenti per la prima volta : successo per la prima volta. A Pontida , vestita di blu e non puù del verde padano, c'era solo Matteo Salvini. Il segretario del nuovo corso leghista non era accompagnato dai suoi predecessori. Nè ...

La prima volta di Uruguay-Portogallo alla Coppa del mondo : La seconda sfida degli ottavi di finale [VIDEO] fra Uruguay e Portogallo, in programma stasera, alle ore 20, allo stadio Olimpico Fišt di Soci, è una novita' assoluta ai Mondiali. La prima volta, insomma, in un contesto così prestigioso. Tre i confronti, invece, in altri ambiti. Il precedente più vicino risale al mese di luglio del 1972, risultato finale 1-1, nel leggendario Maracanã di Rio de Janeiro. Portogallo imbattuto, comunque, negli altri ...

Gay : De Chirico (FI) - per la prima volta in piazza a Milano contro omofobia : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Oggi per la prima volta ho partecipato al Gay Pride. Da liberale ho voluto unirmi a questa variopinta marcia perché sono fermamente convinto dell’importanza del riconoscimento dei diritti civili in uno stato laico dove la Costituzione garantisce pari dignità a tutti i

Deputati USA per la prima volta in Russia dopo diversi anni - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...

Hockey prato femminile - ITALIA NELLA STORIA! Le azzurre battono per la prima volta la corazzata della Germania! : Avvicinamento migliore all’appuntamento più importante dell’anno non poteva esserci. La nazionale ITALIAna di Hockey su prato femminile continua a riscrivere la storia di questo sport nel Bel Paese. Dopo aver agguantato la qualificazione al Mondiale che si disputerà a fine luglio, le azzurre agguantano un successo di prestigio, seppur in amichevole: la nazionale guidata da Roberto Carta ha infatti sconfitto la Germania in quel di ...

Moto2 – Bagnaia in pole ad Assen : Marini per la prima volta in prima fila : Pecco Bagnaia in pole position al Gp d’Olanda: due italiani in prima fila in Moto2 L’Italia sorride ad Assen! Dopo la prima fila di Bulega e Valentino Rossi, anche la Moto2 regala bellissime soddisfazioni agli azzurri delle moto. Pecco Bagnaia è infatti il poleman del Gp d’Olanda, seguito da Shrotter e da un fantastico Luca Marini, per la prima volta in prima fila. Quarto posto per Alex Marquez, protagonista di un caduta, ...

Laura Pausini per la prima volta in concerto a Cuba davanti a 250mila persone : Laura Pausini ha realizzato il sogno di cantare dal vivo a Cuba: la cantante italiana il 26 giugno è stata ospite speciale del concerto dei Gente de Zona alla Ciudad Deportiva. “Non sono mai stata a Cuba in 25 anni di...

MotoGp – La prima volta di Marquez - il sorriso di Crutchlow e la… fortuna di Rossi : le parole dei primi tre nel parco chiuso : Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi esprimono a caldo le proprie sensazioni dopo la Qualifica del Gp di Assen Quattro piloti in 79 millesimi, è una qualifica da urlo quella del Gp di Assen. A partire davanti a tutti sarà Marc Marquez che, nel finale, piazza un mostruoso 1:32.791 che gli consentirà di partire davanti a tutti domani sulla griglia di partenza. Secondo posto per Cal Crutchlow che paga un ritardo di 41 millesimi dal pilota ...

La prima volta : nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica pomeriggio di Rai 1 : La Prima Volta è la nuova trasmissione di Cristina Parodi. nella presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2018/19, abbiamo scoperto che la Parodi avrà un ruolo ben definito all’interno del pomeriggio domenicale di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato ha pensato di riaffidare alla giornalista un segmento della domenica e non tutto il pomeriggio come per l’anno precedente. Cristina Parodi alla conduzione de La Prima Volta Dopo il primo ...