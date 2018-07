La povertà che possiamo curare insieme | prima tappa del ConCuranza Solving Tour

Per battere la povertà bisogna innanzitutto che finisca la propaganda : "I dati Istat sulla povertà richiedono l'avvio immediato del reddito di cittadinanza".Questo il tenore delle dichiarazioni del Ministro Di Maio a commento della statistica sulla povertà assoluta fornita dall'Istat. Ma è veramente questa la strada più efficace ed immediata per intervenire? La mia risposta è no. Per almeno 2 ragioni.Esiste uno strumento e una misura già attiva e disponibile di contrasto ...

Dispersione scolastica - in Italia è legata alla povertà. Qualche proposta per superarla : Proprio in questi giorni l’organizzazione non governativa Save the Children ha diffuso alcuni dati sulla povertà educativa che dimostrano che l’Italia meridionale è fanalino di coda del Belpaese in termini di tassi di abbandono scolastico prima della scuola dell’obbligo. Le regioni settentrionali hanno una migliore performance, ma non mancano gli elementi di criticità. Povertà educativa non significa solo alto tasso di abbandono della scuola ...