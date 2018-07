La lezione del Maestro oltre la stampella

Telegram si aggiorna per Windows 10 Mobile introducendo le regole GDPR e la selezione delle chat lette : L’applicazione ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile, nonostante lo share del sistema operativo di casa Microsoft sceso allo 0%, continua ad aggiornarsi quasi in linea con le controparti Android e iOS. L’ultimo aggiornamento è stato rilasciato pochissime ore fa ed è numerato 3.1. Le novità sono l’introduzione del regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che comporta un update ...

La grande - infinita lezione del Maestro Tabarez : Il mondiale russo ha una nuova, giovane stella: Kylian Mbappé, ventenne francese di origini camerunesi e algerine, un ragazzo dal cuore d'oro e dal gol facile, un fenomeno autentico. Il 4-3 della Francia sui resti dell'Argentina porta, con una doppietta, la sua firma. Messi, triste solitario y final come non mai, torna a casa, senza aver mai vinto niente con la Selección, preso di mira dalla critica e dai tifosi. Stesso destino per ...

Rai : Fissata la seduta della Camera per l'elezione del CDA - mentre Grillo spara a salve la privatizzazione : E' stata dunque Fissata per mercoledì 11 luglio alle ore 16:30 a Montecitorio la votazione per la nomina dei due consiglieri della Rai che dovranno essere nominati dalla Camera dei Deputati. Altri due saranno eletti dai Senatori, due dal governo su proposta del Ministro dell'economia (che dovrà indicare anche l'amministratore delegato) e uno dall'assemblea dei dipendenti Rai.A questo proposito è prevista per l'inizio della prossima settimana una ...

La Svezia legittima la sua presenza al Mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

Mondiali Russia 2018 - la lezione di sportività della Corea e dei suoi tifosi : una perla in mezzo a troppi ‘biscotti’ : La Corea del sud è stata eliminata dai Mondiali di Russia nonostante l’uscita a testa altissima contro la Germania In un Mondiale nel quale stiamo assistendo a diverse ‘favole’, quest’oggi dobbiamo per forza di cose rendere onore alla Corea del sud. La squadra del fenomeno Son, oltre a far sghignazzare noi italiani per l’eliminazione della Germania, ha dato una lezione di sportività a tutto il mondo. Una lezione che sembrerebbe ovvia, ma che ...

“Sei” di Scimone e Sframeli è una lezione su come mettere in scena Pirandello senza soccombergli : Al Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio è andato in scena, con gran successo di pubblico, "Sei" di Scimone e Sframeli, adattamento di "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello. Ne viene fuori una pièce che riunisce il linguaggio teatrale della compagnia siciliana con la lingua del grande maestro.Continua a leggere

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

La demo dell'E3 di Forza Horizon 4 è una lezione su come si realizza un gioco di corse - analisi tecnica : Sapevamo che Forza Horizon 4 sarebbe stato presente all'E3 2018, ovviamente. Dopo tutto, un nuovo gioco di Forza arriva puntualmente ogni anno e, dato che Turn 10 ha rivelato Forza Motorsport 7 allo scorso E3 di Microsoft, quest'anno era il turno di Playground Games. Onestamente, lo aspettavamo con una certa trepidazione. Forza Horizon 3 era un gioco meraviglioso e un grosso passo avanti per la serie, ma ci chiedevamo se lo sviluppatore potesse ...

La lezione antisovranista della Grecia : L’attuale stato confusionario dell’Europa politica impedisce di festeggiare come si deve l’uscita della Troika dalla Grecia, dopo Irlanda, Portogallo e Spagna. Bce, Commissione europea e Fondo monetario lasceranno Atene il 20 agosto in base all’accordo dell’Eurogruppo: altri 15 miliardi di prestiti

