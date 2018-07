La follia della Svezia | così il sesso diventa materia da contratto

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) D'ora in poi, soltantopoliticamente corretto. Dimenticatevi le scene hot da Nove settimane e mezzo, l'irruenza di lui che invade il corpo di lei in un tripudio di eros vorace, impertinente, sfrenato. Tra le conseguenze inintenzionali del movimento #metoo c'è il ritorno del puritanesimo sessuofobico che inha partorito una legge, ufficialmente in vigore da ieri, che introduce una regola severa severa: se non c'è un consenso esplicito, qualsiasi atto sessuale è considerato stupro, anche in assenza di minaccia o violenza. Se prima era indispensabile dimostrare che la vittima fosse stata costretta al rapporto con la forza, con la minaccia o sfruttata per via di uno status psicofisico vulnerabile, ora sarà sufficiente indicare la mancanza del consenso, che deve essere manifestato in modo verbale o fisico. Inoltre la passivitàvittima non sarà più considerato un segno di ...