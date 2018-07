La figlia autistica prende voti disastrosi e il papà le riscrive la pagella

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) «Ho deluso tutti». Sophie Jackson, una bimba australiana di 9 anni con autismo, per il secondo anno consecutivo ha avuto unadisastrosa. È tornata a casa in lacrime, temendo di avere dato un dispiacere ai suoi genitori. Ma suo padre, Shane, che odia vederla così triste e la considera unameravigliosa, ha scritto una nuova, con iche lui avrebbe attribuito alla sua bambina. Poi l’ha pubblicata su Twitter. https://twitter.com/ShaneJacks/status/1011961012474400768 Nella sua scheda di valutazione,Shane ha messo in risalto tutti gli aspetti in cui lei è brava, tra cui: «essere divertente», «amare i cani» e, naturalmente, «essere la migliordi sempre». A Sophie era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico quando aveva tre anni. Ora frequenta la scuola tradizionale e, in più, un corso di tre giorni alla settimana. «Ha lavorato duramente e ...