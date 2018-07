La disoccupazione è ai minimi dal 2012

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il ministro del Lavoro e ...

disoccupazione in calo a maggio - ai minimi dal 2012 : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Migliora il mercato del lavoro a maggio. A delineare il quadro è l’Istat che ha diffuso i dati provvisori di occupati e disoccupati. La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio 2018 registra un forte calo (-2,9%, pari a -84 mila). La diminuzione della Disoccupazione riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di Disoccupazione si attesta al 10,7%, in calo di 0,3 punti ...

Lavoro : +114mila occupati - disoccupazione ai minimi dal 2012 - bene anche i giovani : A maggio boom di over 50. disoccupazione al 10,7% ai minimi dal 2012 così come quella giovanile. Gli occupati raggiungonoquota 23 milioni 382 mila, aggiornando ancora il massimo storico. Oltre 3 milioni occupati a tempo determinato, nuovo record

Istat : disoccupazione ai minimi nel Tirolo - record negativo a Bagheria : L'Istat punta i riflettori sui sistemi locali del lavoro, cioè aree, che possono comprendere più municipi, al cui interno le persone si spostano per seguire la loro occupazione. Analizzando i dati ...

Usa : tasso di disoccupazione al 3 - 9% - minimi di fine 2000 : Secondo gli analisti il dato rafforza lo scenario economico, motivo per cui la Banca centrale americana continua ad avere basi solide per proseguire con la progressiva normalizzazione della politica ...

Istat : disoccupazione stabile all’11% a marzo. Tra i giovani è ai minimi dal 2011 : Secondo i dati di marzo, il lavoro cresce ma esclusivamente con contratti a termine. Senza lavoro all’11%

