La Csu non vuole far cadere Angela Merkel

huffingtonpost

: Merkel: 'un accordo con l'Italia non era possibile' Germania, leader Csu respinge proposta Merkel sui migranti: 'In… - borghi_claudio : Merkel: 'un accordo con l'Italia non era possibile' Germania, leader Csu respinge proposta Merkel sui migranti: 'In… - masechi : ??CSU non può accettare dimissioni Seehofer a pochi mesi dal voto in Baviera con AfD che corre nei sondaggi. Dobrind… - Emma96444762 : RT @borghi_claudio: Merkel: 'un accordo con l'Italia non era possibile' Germania, leader Csu respinge proposta Merkel sui migranti: 'Insodd… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Sono ore drammatiche per il futuro del governo tedesco, dopo lo strappo del ministro degli Interni Horst Seehofer, che nella notte ha annunciato l'intenzione di dimettersi, entro tre giorni, dall'esecutivo e dalla guida della Csu bavarese. Nel pomeriggio è prevista una nuova riunione tra Cdu e Csu per tentare di evitare la spaccatura della Grande Coalizione, al governo da poco più di tre mesi.Almeno a parole, l'Unione Cristiano-Sociale della Baviera nonfar saltare il governo. "La stabilità del governo per noi non è in discussione, e neppure la fine del gruppo parlamentare comune è la strada giusta", ha detto il presidente della Baviera Markus Soeder, secondo il quale "in un governo si può raggiungere molto, ma fuori no". "Noi riteniamo che ci sia bisogno di maggiore sicurezza sulle frontiere", ha continuato parlando a margine di un evento ...