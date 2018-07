La crisi tra Europa e Stati Uniti cambia il mondo di oggi

Una crisi figlia della destra che avanza : Al lettore italiano il nome di Franz Josef Strauss non dirà nulla. Eppure è stato un importante politico tedesco, leader storico dei cristiano sociali bavaresi (CSU), più volte ministro e candidato cancelliere sconfitto alle elezioni del 1980. Strauss sostenne ostinatamente la tesi che non sarebbe dovuto mai esserci un partito a destra della CSU.Oggi, ciò che Strauss temeva è divenuto realtà. La destra ...

La Csu tra sondaggi e confini chiusi Perché questa crisi non aiuta l'Italia : Non ha calcolato che Seehofer e i suoi, se le dimissioni ci saranno, non vogliono perdere 'a destra' verso gli ultrà di AFD, e nemmeno mettere la loro sopravvivenza politica nelle mani di Berlino e ...

SPY FINANZA/ Le armi di distrazione di massa per farci pagare un'altra crisi : un periodo piuttosto complesso in cui è difficile capire quali siano le reali intenzioni dei potenti della Terra. A rischiare sono i cittadini.

[L'analisi] Il potere logora i Cinque Stelle - elettori in fuga e crisi di identità. Hanno preso i voti a sinistra ma poi hanno svoltato a ... : Per capire che cosa sta succedendo in Italia, bisognerebbe fare un salto al quartiere Shanghai di Livorno, quello dei palazzoni con i cortili di terra battuta e le vecchie Tipo della Fiat parcheggiate ...

Temptation Island 2018/ Due coppie in crisi - una fidanzata ha tradito : continua il gossip dalla Sardegna : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Italiaonline : Di Maio incontra lavoratori - lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

crisi Invatec - lavoratori incontrano il ministro Di Maio : "Mai più un caso come il vostro" : Brescia, 30 giugno 2018 - Una legge contro le delocalizzazioni in discussione da lunedì. Ecco quanto annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a i lavoratori della ...

Temptation Island 2018 - presunta crisi tra Ida e il fidanzato - interviene la Galgani : Sono in corso le registrazioni dell'atteso Temptation Island 2018, il reality show che mette alla prova i sentimenti e che andrà in onda a partire dal 9 luglio in prima serata su Canale 5. Tra le coppie partecipanti ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, che hanno voluto partecipare per testare la veridicità del loro amore. Le anticipazioni parlano già di problemi sorti nella ...

Temptation Island 2108 - presunta crisi tra Ida e il fidanzato - interviene la Galgani : Sono in corso le registrazioni dell'atteso Temptation Island 2018, il reality show che mette alla prova i sentimenti e che andrà in onda a partire dal 9 luglio in prima serata su Canale 5. Tra le coppie partecipanti ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata nell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, che hanno voluto partecipare per testare la veridicità del loro amore. Le anticipazioni parlano già di problemi sorti nella ...

Seveso - già crisi per la nuova giunta Allievi : Forza Italia minaccia lo strappo : LEGGI Il live blog - A pochi giorni dal ballottaggio che ha eletto il leghista Luca Allievi a sindaco, a Seveso si profila già un terremoto politico, dalle conseguenze da valutare. Scontenta per avere ...

Audio e testo Tra noi è infinita - il nuovo singolo di Federica Carta dopo Sull’orlo di una crisi d’amore : Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione digitale dell'album Molto più di un film. Il disco di Federica Carta è stato pubblicato lo scorso 13 aprile con Universal Music anticipato dal singolo omonimo. Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta che segue il successo di Sull'orlo di una crisi ...

Lifeline entra in acque maltesi - ma niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Lifeline in acque maltesi : “Niente attracco? Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La ...

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...