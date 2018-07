La crisi della Nato segnala un cambiamento d’epoca

ECONOMIA Grecia - fine della crisi : Dopo 8 lunghi anni la Grecia vede la fine del tunnel ed esce dal programma di aiuti dell'Ecofin , terminando quindi un periodo nerissimo anche se il popolo ellenico nonostante i conti in netto ...

Una crisi figlia della destra che avanza : Al lettore italiano il nome di Franz Josef Strauss non dirà nulla. Eppure è stato un importante politico tedesco, leader storico dei cristiano sociali bavaresi (CSU), più volte ministro e candidato cancelliere sconfitto alle elezioni del 1980. Strauss sostenne ostinatamente la tesi che non sarebbe dovuto mai esserci un partito a destra della CSU.Oggi, ciò che Strauss temeva è divenuto realtà. La destra ...

L'ipocrisia della retorica sulla foto Silenzi sul massacro del Jobs Act Le colpe dei giornaloni sul lavoro : Circola la foto dei bambini morti per mare. Disumano è che avvengano queste morti. Come disumano è che i padroni del discorso le usino per giustificare il plusimmigrazionismo e le deportazioni di africani, chiamandole "integrazione" e "accoglienza". Segui su affaritaliani.it

Politiche alla Blair - errori come la Buona scuola - la sostituzione della base. La crisi del Pd vista dal direttore dell'Istituto Planck : Il Pd ha fatto "errori strategici" come la Buona scuola, un "autogol" peggiore del Jobs act, e ha promosso la "Terza via", sul modello di Tony Blair, che è fallita. A tracciare lo stato di salute del Partito democratico è il direttore dell'Istituto Max Planck per la ricerca sociale di Colonia, Lucio Baccaro, che in un'intervista al Fatto quotidiano spiega: il Pd e gli altri partiti del Pse hanno sostituito gli operai a qualifica ...

La fame della Cina e il nucleare francese in crisi : così crescono i consumi di gas nel mondo : MILANO - La lotta all'inquinamento nella grandi citta asiatiche, la crisi del nucleare francese in Europa occidentale. Grande assente, invece, l'America Latina che ha deciso di puntare tutto sullo ...

Lifeline entra in acque maltesi - ma niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Lifeline in acque maltesi : “Niente attracco? Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La ...

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...

Lifeline - “non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Temptation Island 2018/ Due coppie in forte crisi? L'indizio della produzione e di Gemma Galgani : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: due coppie in crisi e vicine alla rottura? Intanto fidanzati e fidanzate hanno espresso le loro preferenze...(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 04:05:00 GMT)

La sfida al sovranismo e la crisi della sinistra europea : ... sia pur divisa tra i Républicains , ex gollisti, e il Front National di Marine Le Pen, mentre nella Repubblica Federale Tedesca "AfD" , Alleanza per la Germania, la recente formazione politica ...

Ballottaggi - il successo della Lega e la crisi profonda del Pd : Se vuole rinnovarsi, oggi, la politica deve pensarsi movimento, non più partito. È la lezione delle elezioni politiche del 4 marzo ribadita con forza dai Ballottaggi in Toscana ed Emilia che hanno visto il crollo delle roccaforti rosse di Massa, Pisa e Siena che sono andate al centrodestra, e Imola e Avellino andate ai 5 Stelle. Qual è la differenza tra partito e movimento? Il primo è fatto di pochi in rappresentanza di molti, il secondo è fatto ...

Vertice Ue sui migranti : tutte le parole della crisi migratoria | La scheda : Vertice Ue sui migranti: tutte le parole della crisi migratoria | La scheda Il significato di espressioni come “regolamento di Dublino”, “trattato di Schengen”, “hotspot” e “rImpatri” Continua a leggere L'articolo Vertice Ue sui migranti: tutte le parole della crisi migratoria | La scheda proviene da NewsGo.