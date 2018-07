La corsa più pazza del mondo

Jalisse/ Bertè e Pravo si schierano : "Peggio della scorsa settimana" (Ora o mai più) : Jalisse di nuovo "contro" Patty e Bertè: "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:47:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Fabio Fognini alla prova del nove sulla superficie più difficile. Prosegue la rincorsa alla top10 : “Con questa classifica non posso nascondermi. Vado a Wimbledon per fare bene“. Queste le parole di Fabio Fognini, poco dopo l’eliminazione bruciante contro il croato Marin Cilic (n.5 del mondo) al Roland Garros. Un epilogo al quinto set che tanta amarezza ha lasciato al ligure, condizionato anche da un problema fisico che si porta dietro da diverso tempo. Dopo Parigi, Londra, e per la precisione Wimbledon, il “Regno del ...

Milano - Sala : "Olimpiadi 2026 Torino sfavorita. Noi più in corsa" : Milano, 26 giugno 2018 - « Le Olimpiadi invernali del 2026 ? La scelta è anche politica. Proprio perché è politica, io lo dico prima: accetterò qualunque decisione del Governo. Ma mi permetto di fare ...

Il mito della Pikes Peak - la corsa in salita più antica e prestigiosa del mondo : La chiamano 'Race to the Clouds' ed è una della gare più antiche e folli della storia dell'automobilismo. È la Pikes Peak Hill Climb, disputata per la prima...

Matteo Trentin torna in corsa : “Ho una vertebra più bassa del normale. Sensazioni buone : ora la Ionica - poi gli Italiani e la Vuelta” : Matteo Trentin torna in gara e sarà al via della Adriatica-Ionica, piccola corsa a tappe in programma da oggi a domenica. Il 28enne vestirà i gradi di capitano della Nazionale nell’evento voluto da Moreno Argentin. Sarà un’occasione importante per il Trentino dopo il brutto infortunio patito alla Parigi-Roubaix: “Di gran lunga l’infortunio peggiore della mia carriera – ha dichiarato il ciclista alla Gazzetta dello ...

In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana : Il nuovo primo ministro giordano, Omar al Razzaz, ha annunciato che il suo governo ritirerà la riforma fiscale che la scorsa settimana aveva provocato enormi proteste in diverse città della Giordania. La riforma, appoggiata dal Fondo Monetario Internazionale, era stata The post In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la scorsa settimana appeared first on Il Post.

Cassa Depositi e Prestiti - Costamagna : ‘No ad altro mandato’. corsa alla guida della controllata che il governo vuole più attiva : “Il vento del cambiamento sta soffiando dappertutto”. Il premier Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di pronunciare queste parole che sono arrivate novità dalla Cassa Depositi e Prestiti. D’intesa con il numero uno dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, ha fatto sapere di essere indisponibile per un secondo mandato. L’annuncio è arrivato a sorpresa perché fino ad una manciata di giorni ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Molinari : “Soddisfatto - non potevo fare di più. Ora di corsa verso lo US Open”. Olesen : “Oggi mi sentivo imbattibile” : Un successo sfumato d’un soffio, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto e di aver disputato un altro torneo da fenomeno, una settimana dopo il trionfo nel BMW PGA Championship. Francesco Molinari si gode il secondo posto nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, e guarda già avanti. “Non credo che avrei potuto fare di più. – ammette Molinari ai ...

Giro d’Italia 101 – Il bilancio della corsa rosa - la più dura de mondo : Il bilancio del Giro 101, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport e Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia tracciano un bilancio di un’edizione molto particolare. Il Giro d’Italia è andato in archivio da pochi giorni con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. È stata un’edizione molto affascinante, la 101esima, sia per la Grande Partenza da Israele ...

Froome esclusivo : 'Giro corsa dura - per me più facile vincere il Tour'. La giornata a Sky : Anche perché vincere il Giro è molto difficile, forse per me è più facile vincere il Tour", ha detto il capitano del Team Sky Froome in diretta a Sky Sport 24 "GIRO, UNA VITTORIA STUPENDA" Guarda ...

Più che a Roma - l'ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa nella Ddr : Roma . Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo ...

Indycar - 500 Miglia : la storia della corsa più veloce al mondo : La gara più massacrante al mondo è arrivata alla 102esima edizione. A dimostrazione che quel progetto nato d'istinto nel 1911, grazie ad alcuni imprenditori del settore delle auto, era valido. ...