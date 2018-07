La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena

Mafia : perquisizione a casa contrada per delitto Agostino - il legale 'non è indagato' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa da poco la perquisizione , disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio dell'agente Nino Agostino , avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due alb

Mafia : perquisizione a casa contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione , disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino , avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative al ...

Mafia : perquisizione a casa contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione , disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino , avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative ...

Mafia - omicidio dell’agente Nino Agostino : perquisizioni in casa di Bruno contrada : A sorpresa agenti delle forze dell'ordine, su autorizzazione della Procura Generale di Palermo, si sono presentati a casa dell'ex numero due dei servizi segreti italiani Bruno Contrada nell'ambito delle indagini sulla morte dell'agente di polizia Nino Agostino , ucciso con la moglie in un agguato nel 1989 a Villagrazia di Carini nel Palermitano.Continua a leggere

La tv del 2019 : Vanessa In contrada protagonista indiscussa di Rai 1 : Vanessa Incontrada è una delle indiscusse protagoniste della prossima stagione delle fiction di Rai 1: ecco alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv La fiction di Rai 1 riparte da una sicurezza. Si tratta di Vanessa Incontrada , l’attrice italo-spagnola reduce dal grandissimo successo de “Il Capitano Maria” su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sulle fiction che vedremo nel 2019 su Rai 1. L’amore, il sole e le altre ...

Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12/06/2018 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, ore 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2018, la dodicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la settima volta insieme al timone dell’evento. Due martedì sera (più una terza serata che si terrà più avanti) per celebrare i maggiori successi della Musica […] L'articolo ...