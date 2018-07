La console di Google e il cross-play

Google sfida PS5 e Xbox Scarlet con una nuova console Android? : Google potrebbe essere impegnata con lo sviluppo di una nuova piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft, insomma una console Android. L’obiettivo infatti sarebbe il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku ha svelato alcuni dettagli sulla nuova piattaforma che Google vorrebbe realizzare. La nuova piattaforma di gioco di Google è conosciuta per ora come Project Yeti e dovrebbe essere ...