La chiusura degli Sprar? Il clamoroso autogoal in salsa leghista

huffingtonpost

: 'Tradizione, sperimentazione, artigianato e talento: Intesa Sanpaolo ospita oggi in una sua filiale uno degli event… - intesasanpaolo : 'Tradizione, sperimentazione, artigianato e talento: Intesa Sanpaolo ospita oggi in una sua filiale uno degli event… - maveko_ : RT @unoscribacchino: La chiusura dei porti e l’allontanamento delle Ong hanno già comportato un aumento esponenziale delle vittime, nonosta… - Pietro_Bruno_ : RT @unoscribacchino: La chiusura dei porti e l’allontanamento delle Ong hanno già comportato un aumento esponenziale delle vittime, nonosta… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Appena eletti, i nuovi sindaci di Massa e Pietrasanta sono entrati in Comune e hanno fatto una cosa "rivoluzionaria": hanno ritirato l'adesione allo(cioè il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Gli altri sindaci eletti in quota Lega, come annunciato in una campagna elettorale dove hanno parlato solo di migranti e stranieri, lo faranno presto.Il nobile motivo? "Così finalmente impiegheremo le risorse per gliper gli italiani bisognosi, basta dare soldi ai migranti!", hanno spiegato.Ogni persona "normale" di questo mondo, quando ha davanti qualcuno che si candida a rappresentarla, in particolare in una carica così di prossimità come quella di sindaco, è portato a credere a ciò che gli viene detto. Magari, può non essere d'accordo, ma una qualsiasi persona difficilmente penserebbe che ci sono esseri umani ...