La Cassazione | «È innocente» Ma ha fatto 7 anni di carcere

(Di lunedì 2 luglio 2018) L'ex coordinatore flegreo del Pdl Armando Chiaro ha già scontato una pena a seie mezzo di galera per un reato da cui è stato assolto due giorni fa.preventivo,ingiusto nel suo caso. Accusato di essere l'uomo di collegamento tra la camorra di Marano - il potente clan Polverino, che ha ramificazioni in mezz'Europa - e la macchina comunale. C'erano i pentiti, c'erano le intercettazioni, c'era il teorema della Procura. Ma l'inchiesta è crollata in, e la condanna - inflitta in primo grado e confermata, con un piccolo sconto di sei mesi sui setteiniziali, in Appello - è stata cancellata. Era l'epoca della caccia alle streghe nel centrodestra campano, il 2011. Con una compagine di pm e investigatori convinti che il Pdl vincesse e triturasse record elettorali nei feudi della sinistra per aver venduto l'anima al diavolo con lupara e coppola. Ipotesi, ...