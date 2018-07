La Calabria sul podio di Miss Mamma Italiana 2018

Reggio Calabria : l'Università Mediterranea e Ismed Group insieme per la formazione come Consulente economico finanziario e tributario di ... : E' prevista l'ammissione per titoli, prediligendo a parità di punteggio i più giovani di età, ed è destinato a 10 giovani laureati in materie economico giuridiche , 6 laureati in Economia e Commercio ...

Reggio Calabria - la fine della grande sete : arriva dopo 50 anni l'acqua della diga sul Menta : Niente più serbatoi sui tetti, consumo record di minerale, bacinelle, vasche e bottiglie da riempire prima che i rubinetti rimangano a secco. Un traguardo epocale: era il ’69 quando fu dato il via libera al progetto dell’invaso

Maltempo sulle vacanze : in arrivo temporali Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

Maltempo : riattivato il traffico ferroviario sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme : riattivato il traffico ferroviario fra Eccellente e Tropea, sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme, interrotto da ieri a causa del Maltempo. Ancora sospesa la circolazione fra Tropea e Rosarno dove è attivo un servizio sostitutivo con autobus. Prosegue il lavoro delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il regolare funzionamento dell’infrastruttura. L'articolo Maltempo: riattivato il traffico ferroviario sulla ...

Maltempo Calabria : “Sì all’odg sull’emergenza alluvione” : Approvazione di un ordine del giorno sollecitato dal consigliere Pd Michelangelo Mirabello, riguardante l’Accordo di programma quadro trasporti per la messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale 23, galleria di Coppolino di Joppolo, “vista la particolare situazione di disagio creatasi a seguito dei fenomeni alluvionali di questi giorni”. L'articolo Maltempo Calabria: “Sì all’odg sull’emergenza ...

Maltempo - disastrosa frana a Reggio Calabria sulla SS18 : si teme abbia travolto auto - disperati soccorsi in atto [FOTO LIVE] : Grande paura e grossissimi disagi in Calabria per il Maltempo che da ieri notte non da tregua, sopratutto nella provincia di Reggio Calabria. Pochi minuti fa un’immensa frana ha interessato la SS18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Favazzina. Sul posto le autorità competenti, guidate da Carabinieri e Protezione Civile, non escludono che la frana abbia coinvolto automezzi e si sta scavando tra i detriti per accertarsi che non ci siano auto ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Alto Mare - i miei giorni sulla Sea Watch : navigando verso Reggio Calabria : Terza puntata del diario di viaggio sulle rotte dei migranti nel Mediterraneo: la nave Sea Watch ha raccolto 232 naufraghi partiti dalla Libia....

Stona il silenzio del premier e dei due superministri sull'assassinio del sindacalista dei braccianti in Calabria : Sciopero e protesta pacifica dei braccianti a Rosarno. Davanti alla sede del Comune chiedono giustizia per il loro compagno, ucciso due giorni fa con un colpo di fucile alla testa da un cecchino, ...

Reggio Calabria : all’Università Mediterranea un convegno sulla peronospora - tra carestie e migrazioni : Martedì 5 giugno alle ore 9.30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà un convegno dal titolo “Tracking worldwide migrations, evolutionary relationships and reemergence of Phytophthora infestans: A threat to Global Food Security”. La storica carestia che colpì l’Irlanda nel XIX secolo: la peronospora della patata è un pericolo tuttora incombente per ...